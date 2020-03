Swedbank: täidame finantsinspektsiooni ettekirjutuse

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp ütles, et viimase aasta jooksul on Swedbanki rahapesuvastane töö saanud palju kriitikat ning pank on selle teemaga põhjalikult tegelemas.

"Oleme teinud finantsinspektsiooniga täielikku koostööd. Ettekirjutus annab hinnangu Swedbanki tegevusele seisuga 31.03.2019 ning enne seda. Finantsinspektsioon on oma ettekirjutuses välja toonud neli suuremat teemaderingi, mis tuleb meil korda saada tänavu novembri keskpaigaks. Oleme tänaseks mitmeid parendusi sisse viinud ning kinnitan, et teeme kõik endast oleneva, et sügiseks ettekirjutuse nõudmised täita," ütles Lepp.

"Olles üks finantsturu liidritest Eestis, peame olema suunanäitaja ka rahapesuvastases võitluses ning selle eesmärgi me ka võtame," lisas Lepp.

Eesti Pank: Eesti pankade rahapesuvastane tegevus peab olema tulemuslikum

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus näitab, et kuigi Swedbank on rahapesu tõkestamise valdkonda investeerinud, pole ta suutnud rahapesu küllalt hästi tõkestada, tõdes keskpank. Siiski on Eesti pangad viimastel aastatel rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel edusamme teinud. Samuti on pankade finantsseis piisavalt hea, et juurutada paremaid ja nutikamaid rahapesu tõkestamise süsteeme.

Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonide avaldatud raportitest nähtub, et rahapesu tõkestamisega seotud probleemid esinevad Swedbankis kogu grupi tasandil, sh Eesti harus. Seetõttu tuleb neid ka lahendada kogu kontserni tasandil.

Swedbank on Eesti finantssüsteemi stabiilsuse seisukohalt süsteemselt oluline pank, mis osutab Eesti majanduse jaoks vajalikke pangandusteenuseid. Swedbankil on piisavalt kapitali, likviidsust ja organisatsioonilist suutlikkust, et pakkuda Eesti inimestele ja ettevõtetele pangandusteenuseid ning täita samal ajal rahapesu tõkestamise nõudeid, seisis keskpanga pressiteates.

"Pangad on Eesti avatud ja eksportiva majanduse normaalse toimimise jaoks kriitilise tähtsusega. Kuigi karmimad rahapesu takistamise nõuded võivad tekitada pangaklientides pahameelt, tuleb neid reegleid järgida, sest Eesti ei ole koht rahapesuks," ütles Eesti Panga asepresident Maive Rute.

Viimastel aastatel on pangad sulgenud suurema riskiga klientide arvelduskontosid ning muutunud valivamaks uute kliendisuhete algatamisel. See peegeldab muutust kõigi pankade, teiste seas ka Swedbanki käitumises. Pangad on võtnud kasutusele rangemaid rahapesu tõkestamise meetmeid ning selle taga on ka Finantsinspektsiooni järjekindel ja aktiivne töö.

Rute lisas, et Eesti pangad peavad oma usaldusväärsuse hoidmiseks saavutama paremini sihitud ja nutikama rahapesuvastase tegevuse. Selleks tuleb tagada pangatöötajate laialdane väljaõpe ja kasutusele võtta uusi tehnoloogilisi lahendusi.

"Pankade töödeldava info hulk kasvab järjest ja ilma nutikate infosüsteemideta ei saa rahapesuriske reaalajas ja tulemuslikult hallata. Probleemide lahendamisel on heaks algatuseks see, et pangad ja ettevõtete liidud otsivad üheskoos lahendusi, mis võimaldaksid rahapesu riske paremini maandada ilma ausat ettevõtlust kahjustamata," märkis keskpanga asepresident Maive Rute.

Eesti finantsinspektsioon tegi Swedbank AS-ile ettekirjutuse, millega kohustatakse panka võtma kasutusele meetmeid parandamaks rahapesu vastu võitlemise kontrollisüsteeme.

Rootsi finantsinspektsioon otsustas teha Swedbankile hoiatuse ning trahvi summas neli miljardit rootsi krooni ehk umbes 360 miljonit eurot.