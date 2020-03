Joller viiruse laiendatud testimisest: inimesed vajasid seda

"Arvan, et inimesed vajasid seda. Teine asi on see, et meil on vaja üles leida need inimesed, kes on haigestunud, just riskigruppidest. Nende haigestumisrisk ja see, kuidas nad haigust taluvad, on kõige raskem," rääkis Joller "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et teine ohustatuim osa on n-ö eesliinitöötajad, kes töö tõttu puutuvad võimalike haigetega kokku, nende seas meedikud.

Nn drive-in testimiskeskustes saab oma proovi anda vaid perearsti saatekirja alusel. Joller selgitas, et kui vaja, vaatab perearst patsiendi enne saatekirja andmist läbi, kuid seda saab saata ka digitaalselt.

"Siis antakse saatekiri, inimesele helistatakse, lepitakse kokku, kus ja millal ta testi teeb. Siis tuleb minna täpselt õigeks ajaks kohale, autoga. /.../ Testi tehakse ainult sellele ühele inimesele autos, teistele ei tehta. Kui inimesel on raske liikumispuue, siis lepitakse võib-olla kokku ka koduvisiit. Me püüame vaadata, et ressurss oleks suunatud kõige nõrgematele," rääkis Joller.

Perearst kinnitas, et kuigi arst vaatab esimesena haigussümptomeid, siis saatekirja saamiseks uuritakse ka, kas inimene kuulub riskigruppi ja kas tal on kroonilisi haigusi. Iga krooniline haigus aga immuunsüsteemi ei mõjuta ja see ei anna automaatselt alust testi tegemiseks.

Joller rõhutas tööl käivatele inimestele, et haiguslehti annavad arstid välja vaid päriselt haigetele inimestele.