Ülevaade: välismaalt Eestisse tagasipöördumise võimalused

Võimalused välismaalt Eestisse tagasi pöörduda ahenevad pidevalt. Välisministeeriumi ja lennufirmade info kohaselt on töös veel järgmised regulaar- või eriliinid koju naasmiseks.

· Hispaaniast Malagast Nordica erilend;

· erilend Suurbritanniast Norwitchist (Nordica), väljub 21. märtsil kell 11;

· erilend Rootsist Stockholmist (Nordica), väljub 21. märtsil kell 14.50;

Nordica erilendudele saab registreerida ettevõtte erilehelt.

· regulaarlennud Berliinist (Ryanair);

· regulaarlennud Edinburgh'ist (Ryanair);

· regulaarlennud Frankfurdist (Lufthansa) kuni 31. märtsini;

· regulaarlennud Istanbulist (Turkish Airlines), lennud toimuvad 19.-26.märtsini, ent lennud peatatakse 27. märtsist 17. aprillini;

· regulaarlennud Kopenhaagenist (SAS). Kuigi Taani piirid on välismaalastele suletud, on eestlastele lubatud transiit läbi Kopenhaageni.

· regulaarlennud Londonist (Ryanair, Easyjet);

· regulaarlennud Maltalt (Ryanair); hetkeseisuga lõppevad regulaarlennud 21. märtsist.

· regulaarlennud Minskist (Belavia); järgmised lennud toimuvad 19., 26. ja 28. märtsil.

· Viimane lend Moskvast 19. märtsil (Aeroflot). Moskva-Tallinna reisirong lõpetab reisid 20. märtsist.

· regulaarlennud Pahphosest (Ryanair);

· regulaarlennud Stockholmist (SAS);

· regulaarlennud Weeze'ist (Ryanair).

Reisijatelaevad Helsingi ja Tallinna vahel liiguvad endiselt. Praegusel hetkel jätkab Tallink Eesti ja Soome vahel laevaliiklust muudetud graafiku alusel, aga piletite ostmisel tuleks kontrollida oma riiki sisenemise õigust. Lisainfo Tallinki, Eckerö Line'i ja Viking Line'i kodulehekülgedelt.

Tallink on teatanud, et Star väljub Saksamaalt Sassnitzist Paldiskisse ülepäeva kell 19.00 kohaliku aja järgi, esimene reis toimub 20. märtsil. Reisi pikkus on ligikaudu 20 tundi. Laev mahutab 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit ning saab pardale võtta kuni 330 reisijat. Kõik reisijad majutatakse kajutitesse. Ilma sõidukita reisijaid pardale ei võeta.

Sõidukiga reisijaid võetakse pardale üksnes juhul, kui reisijal on õigus sihtsadama riiki siseneda ning laeval on ruumi reisijate pealevõtmiseks. Laeva komplekteerimisel on prioriteediks toiduainete ja ravimite veosed. Starile saab teha broneeringuid Tallink Eesti kõnekeskuse kaudu: booking.cargo@tallink.ee või +372 612 8686.

Lennud mujalt:

· Finnair lendab Tai vahet kuni märtsi lõpuni. Tühistatud on lennud 1. aprillist 30. juunini. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingi sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Mingeid lisadokumente (lnt aevapileti ettenäitamine) ei nõuta.

· Vietnamist lendavad Euroopasse Qatar, Emirates, Turkish ja China Airlines. Lennugraafiku infot kuvatakse üks päev ette; Noibai lennujaama hotline: 1900 636 535.

· USA-st Euroopa suurematesse pealinnadesse:

New York JFK lennujaamast Londoni Heathrow lennujaama (Delta): 1 kord päevas, alates 16. märtsist;

Detroitist Amsterdami (Delta), 1 kord päevas;

New Yorgi Newarki lennujaamast Frankfurti, Münchenisse, Brüsselisse (United), hetkeseisuga kuni märtsi lõpuni 1 kord päevas;

Washington D.C.-st Frankfurti (United), hetkeseisuga kuni märtsi lõpuni 1 kord päevas.

Broneeringute tegemiseks tuleb pöörduda reisikorraldaja poole.

Transiidivõimaluste kaart

Välisministeerium on koostöös Eesti ettevõttega AlphaGIS loonud uue kaardirakenduse Eestisse naasmise transiidivõimalustest (19. märtsi hommiku seisuga).

Välismaalt naasvad inimesed peavad jääma 14 päevaks koju isolatsiooni. Isolatsiooni eesmärk on takistada koroonaviiruse levikut.

Välisministeerium paneb kõigile Eesti elanikele südamele, et mittehädavajalikke reise tuleb vältida ka siis, kui need on lubatud. Samuti peab iga reisija jälgima oma tervist.

Seoses pendelrändega Eesti ja Soome ning Eesti ja Läti vahel tasub tähele panna, et piiriülestele töötajatele ei rakendata Soomes 14-päevast isolatsiooni nõuet. Eesti eriolukorra juhi korraldusel kehtestas Eesti samuti erandi inimestele, kes elavad alaliselt Eestis, kuid käivad tööl Soomes ning kellel puuduvad haigusnähud. Eesti ja Soome vahel saab liikuda ilma karantiininõudeta üks kord seitsme päeva jooksul – ehk Eestisse tagasi ei saa pöörduda sagedamini kui kord nädalas, eeldusel, et reisija pole haige.