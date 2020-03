Põhja-Eesti regionaalhaigla avas neljapäeval koroonaviirusesse haigestunute ravimiseks mõeldud COVID-osakonna (COVIDO), millel on teise astme intensiivravi võimekus ja mille töötajad on saanud eriväljaõppe.

"Osakonda paigutatakse laboratoorselt kinnitatud COVID-19 diagnoosiga patsiendid, kes vajavad kaasuvatest haigustest lähtuvalt kõrgema etapi haiglaravi, kuid mitte kolmanda ehk kõrgema astme intensiivravi," rääkis regionaalhaigla ülemarst Peep Talving.

Vastloodud osakonnas on 37 voodikohta, millest üheksa on teise astme intensiivravikohad. Osakonnas on valves sisearstid, neeruarstid, kirurgid, anestesioloogid ja teised ning õendus- ja hoolduspersonal, kes on saanud vastava väljaõppe ja valmis ööpäevaringselt reageerima.

Talvingu sõnul on nakkusohtu silmas pidades planeeritud ka patsientide teekonnad uude osakonda ja sealt vajadusel operatsiooniosakonda ning tagasi.

"Nakkusohu välistamiseks tuuakse patsiendid osakonda hoolikalt läbi mõeldud ja vastavalt tähistatud teekonda mööda," selgitas Talving.

Haigla õendusdirektori Aleksei Gaidajenko sõnul eeldab kõrge nakkusohuga patsientidega tegelemine väga täpseid nõudeid ja protseduurireegleid kaitsevahendite kasutamisele, patsientide liikumisele ja paigutamisele. Õendus- ja hoolduspersonali on aga koolitatud, kuidas end ega patsiente mitte ohtu seada ning nad on valmis COVID-19 diagnoosiga patsiente ravima.

Kolmanda ehk kõrgema astme intensiivravi COVID-19 positiivseid haigeid ravitakse regionaalhaigla intensiivravikeskuse isolaatorites ehk ühekohalistes palatites, mis on varustatud negatiivse lisarõhuga ja lüüsiga.