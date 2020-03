Eriolukorra tõttu piiri taha jääv Läti tööjõud paneb ettevõtted raskesse seisu

Läti piiriga piirnevas Rõuges vallas on üle kümne ettevõte, kus töötab Läti tööjõud. Kui enamus ettevõtetest jääb tööliste arv viie piiresse, siis Saru lauavabriku 154 töötajast on 95 töölist Lätist. Enam kui poolte töötajate piiri taha kinni jäämine on pannud ettevõtte keerulisse olukorda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme vähendanud oma tootmisvõimsust praktiliselt poole võrra ja me peame seda natuke veel korrigeerima, kuna esimesed prognoosid olid liiga optimistlikud," ütles lauavabriku juhatuse liige Tarmo Vainola.

Mõned kilomeetrid eemal asuvas AS Lõunapiimas, kus toodetakse mahedat toorpiima on aga piima pakendamine kui ka kaugematesse linnadesse laialivedu sootuks seiskunud.

"Piimapakendusmasin seisab, sellepärast et Anda ja Janis olid meil kõige suuremad spetsialistid. Nii kiiresti ühtegi inimest, kes sellistele nõuetele vastab, siit praegu kuskilt ei leia," ütles ettevõtte juhatuse esimees Meelis Mõttus.

Läti tööjõu küsimus puudutab mitmeid ettevõtteid ka Tartumaal. Hetkel on ettevõtted rohelise tule ootel, et töölised saaks taas tööle tulla.

Sama ootavad ka lätlased ise. Samas seisavad piiriäärsed ettevõtted koheselt silmitsi uue probleemiga. Ape piiripunkt, kust töölised on harjunud üle käima on suletud ja seda lahti ei tehta. Valgast või Muratist kohale tulemine on aga jällegi liiga pika ringiga.

"Kui praegu on nende kodu siit kümne kilomeetri kaugusel, siis nad peavad Murati või Valga kaudu käima. Võib-olla me kannatame ära ja neli nädalat me siis ei müü," ütles Meelis Mõttus.

Tarmo Vainola pakkus eribussi käima panemise mõtet. "Jah täpselt nii on, niimoodi tulebki töölistele vastu tulla, muud varianti meil ei ole."