Siim Kallas: Euroopa Liidu juhtimine on kriisis väga nõrk

"On valus vaadata, mis toimub Euroopa Liidu keskuses," kirjutab Kallas. "Euroopa Liit ei ole suutnud ära hoida erilise protektsionismi plahvatust. Piire suletakse, vajalike laadungite liikumist takistatakse. Kui vastab tõele näiteks kuuldus, et Hollandi valitsus rekvireeris Eestile mõeldud meditsiinivahendite saadetise, siis on tegemist kirjeldamatu sigadusega."

Miks on see nii, küsib Kallas ja vastab: "Väidan, et Euroopa Liidu juhtkond on käesoleval ajal väga nõrk. Euroopa Ülemkogu president Charles Michel jätab võrreldes oma eelkäijate Herman Van Rompuy ja Donald Tuskiga ebakindla ja mitteveenva mulje. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on teisejärguline saksa poliitik, kellel pole iseseisvat poliitilist kapitali ega riigi juhtimise kogemust. Järelikult ei maksa tema sõna Euroopa riigi- ja valitsusjuhtide hulgas. Komisjoni sees pole üksmeelt. Asepresident, hollandi sotsialist Frans Timmermans on tige, et mitte temast ei saanud Komisjoni presidenti, ja ei tunnista eriti Komisjoni presidendi autoriteeti."

Kallas lisab, et pikka aega suurt rolli mänginud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel näib olevat tagasi tõmbunud ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron tekitab rohkem probleeme kui lahendusi.

"Täiesti märkamatu on Euroopa Parlament," leiab Kallas.