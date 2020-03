Trump saatis viirusepuhangu tõkestamiseks appi USA rahvuskaardi

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et aktiveeris New Yorgi, California ja Washingtoni osariigis võitlusse uue koroonaviirusega rahvuskaardi.

"Me tegeleme ka teiste osariikidega. Ent need osariigid on saanud kõige enam kannatada," lausus Trump pühapäeval briifingul Valge Majas.

President märkis, et rahvuskaardi missiooni rahastab 100 protsendi ulatuses föderaalvalitsus, kuid nende juhtimise eest vastutavad osariikide kubernerid.

Trumpi sõnul toimetatakse lähipäevil osariikidesse täiendavalt ravimeid. Ta meenutas, et kõige enam mõjutatud osariigid on juba saanud riiklikest tagavaradest kümneid tuhandeid ühikuid isikukaitsevahendeid, sealhulgas kindaid, maske ja kitleid.

Trump ütles ka, et andis korralduse rajada erakorralised meditsiinijaamad kokku 4000 voodikohaga koroonaviiruse epitsentritesse USA-s. "Ma olen samuti andnud korralduse USA föderaalsele eriolukordade ametile (FEMA) rajada meditsiinijaamad New Yorgis tuhande voodikohaga, Californias 2000 voodikohaga ja Washingtonis veel 1000 voodikohaga," selgitas ta.

USA senat ei kiitnud heaks tiljoni dollari suurust toetuspaketti

USA senat lükkas pühapäeval tagasi vabariiklaste esitatud eelnõu, mis nägi ette üle triljoni dollari suurust koroonaviiruse vastast toetuspaketti.

Eelnõu nägi ette kuni kahe triljoni dollari suuruseks kasvada võivat toetust USA perekondadele, tuhandetele ettevõtetele ja haiglatele. Eelnõu poolt hääletas 47 ja vastu samuti 47 senaatorit. Vastuvõtmiseks on tarvis 60 senaatori toetust.

Eelnõud ei toetanud sealjuures ükski demokraat, hoolimata vabariiklaste ja USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga peetud pikkadest läbirääkimistest.