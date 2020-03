USA president tahab liikumispiirangute leevendamist juba lähinädalatel

"Ravi ei tohi olla haigusest hullem," kordas Trump juba varemgi väljendatud mõtet viidates tohututele kahjudele, mida piirangud majandusele tekitavad.

President loodab riigi niiöelda uuesti avada 12. aprilliks ehk lihavõttepühadeks.

"Eesmärk on lõpuks piirangutest lahti saada ja kõik uuesti avada," sõnas Trump.

Presidendi sõnul võib piiranguid alguses kaotada osaliselt ehk riigi osades, kus olukord on parem.

Pressikonverentsil osalenud USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci Trumpi lootusi otseselt ei kommenteerinud, kuid rõhutas, et igasugune piirangute ajakava peab olema paindlik ja tuginema faktidele.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio nimetas Trumpi lihavõttepaane täiesti võimatuks. Linnapea hinnangul saab aprill olema märtsist hullem ja maikuu veelgi halvem. New Yorgis on viimastel andmetel nakatunud ligi 15 000 inimest.

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo kutsus föderaalvalitsust üles varustama riiki hingamisaparaatidega, mida seal napib.

"Karmid liikumispiirangud uue koroonaviiruse tõkestamiseks võivad USA hävitada," ütles Trump juba varem päeval.

"Paljud inimesed on minuga nõus. Meie riik – see ei ole ehitatud sulgemiseks. Riiki saab hävitada seda nõnda sulgedes," ütles Trump uudistekanalile Fox News.

Trump kinnitas, et hindab järgmisel nädalal, kas tühistada sotsiaalse distantseerumise ja karantiini meetmed, et toetada majandust.

"Me ei saa lubada Boeingu kaotamist, me ei saa kaotada paari sellist ettevõtet. Kui me kaotame need ettevõtted, siis me räägime tuhandetest töökohtadest, miljonitest töökohtadest," seletas Trump.

USA president ütles selgelt, et tema hinnangul on liikumispiirangud ülereageerimine.

"Me kaotame tuhandeid ja tuhandeid inimesi aastas gripile. Me ei pane riiki kinni. Me kaotame sellest palju rohkem liiklusõnnetustes. Me ei helistanud autofirmadesse, et öelda: lõpetage autode tegemine, me ei taha rohkem autosid," jätkas Trump.