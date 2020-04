Rahanduskomisjoni hinnangul võiks KredExile anda võimalus väljastada elamumajanduse rekonstrueerimiseks mõeldud laene, ütles komisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) "Aktuaalsele kaamerale".

Samuti tegi komisjon ettepaneku vabastada aastaks Eesti sadamatesse sisenevad laevad veeteetasu maksust. Tulumaksust otustati vabastada annetused, mis kuni 1. juunini tehakse hoolekandeasutustele ja haiglatele.

Reformierakonna ettepanek loobuda aktsiisilanegetusest ning teise samba maksete peatamisest läbi ei läinud.

"Pensioni teise samba sissemaksed peatatakse, aga me tegime seal ka olulised parandused. Seaduse järgi kõik inimesed, kuidas nad täna teenivad, hiljem makstakse riigi poolt just selle teenitud summa pealt nendele kas neli protsenti, pluss liidetakse juurde Eesti pensionifondide keskmine tulu, et inimesed ei kaotaks fondidest saadud tulu," selgitas Kokk.

Kokk ütles, et opositsiooni mitmeid ettepanekuid arvestati sisuliselt ja heaks kiideti idee valitsuste poolsete meetmete läbipaistvamaks muutmisest ning samuti avalikustatakse kõik toetuse saajad.

"Siin luuakse hästi kiiresti põhjapanevalt ja teistsuguseid meetmeid, kui me varem oleme kasutanud ja kulutatakse suuri summasid ja tekitatakse riigile suured võlakohustused. See tähendab, et täiendav kontroll riigikogu poolt ja avalikkuse poolt on väga oluline," kommenteeris Reformierakonna liige Maris Lauri.

Rahanduskomisjon on oma valikud teinud, kuid muudatuste üle otsustab riigikogu täiskogu.