Põlluaas: vabal nädalal riigikogu lisaeelarvet arutama ei kogune

Veel paar päeva tagasi lootis rahandusminister Martin Helme (EKRE) kriisi leevendamiseks mõeldud lisaeelarve järgmisel nädalal riigikokku saata. Riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) aga tõdes, et eriolukorrast hoolimata parlament järgmisel, istungitevabal nädalal kokku ei tule.

Rahandusminister ütles Delfi Ärilehele, et kuna riigikogus on järgmine nädal istungitevaba, siis otsustati, et riigikogu liikmed ei tule ka täiendavaks istungiks kokku. Helme sõnul ei soovinud riigikogu juhatus lisaeelarve eelnõu üleandmiseks täiendavat istungit kokku kutsuda.

Põlluaas ütles, et riigikogu vanematekoguga (mitte ainult riigikogu juhatusega) nõu pidades selgus, et järgmiseks nädalaks nad ei saaks riigikokku vajalikku 51 häält kokku. Samas saab eelnõu juba enne ametlikku üleandmist riigikogu komisjonidele lugeda anda.

Kui valitsusest eelnõu juba järgmisel nädalal komisjonidele jaotatakse, võib Põlluaasa sõnul ka juhtuda, et 6. aprillil, kohe pärast eelnõu üleandmist saab teha esimese lugemise.

"Katsume selle menetlusse võtta 6. aprillil ja menetleme seda võimalikult kiiresti. Tõepoolest, KredExil on vaja vahendeid võimalikult kiiresti," lisas ta.

Riigikogu teine aseesimees Siim Kallas (RE) aga ütles sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et riigikogu juhatus ei ole arutanud erakorralise istungi kokkukutsumist.

"Et riigikogu juhatus ei soovinud eelnõu üle andmiseks kutsuda kokku erakorralist istungit, on lihtsalt vale. Kui riigikogu juhatusele tehakse ettepanek kutsuda kokku erakorraline istung, et anda üle lisaeelarve, siis mina olen valmis seda ettepanekut toetama," kirjutas Kallas.

"Eelnõu enda saab päevakorda arvata alles pärast selle üle andmist ja siis omakorda suunatakse see komisjoni, kes teeb ettepaneku panna see täiskogu päevakorda. Põlluaasa soolot ei tasu üldistada riigikogu juhatusega," lisas ta.