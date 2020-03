Välisministeerium: võimalusi Eestisse naasmiseks jääb üha vähemaks

Välisministeerium rõhutas pühapäeval saadetud ülevaates, et välismaal asuvatel Eesti kodanikel on jäänud väga vähe võimalusi Eestisse naasmiseks ning need, kes seda soovivad, peaksid kiirustama.

Rahvusringhääling avaldab välisministeeriumi 29. märtsi kriisimeetmetega seotud reisi- ja konsulaarinfo muutmata kujul:

"Välisministeerium palub kõigil, kes viibivad ajutiselt välismaal ja kellel on vaja tulla koju, kasutada veel sel nädalavahetusel ja järgmise nädala alguses ära viimaseid üksikuid võimalusi Eestisse naasmiseks.

Tuleb arvestada, et järgmisest nädalast vähenevad liinilennud veelgi ning koju saamise võimalused muutuvad veel piiratumaks. Jäävad vaid väga vähesed Euroopa liikmesriikide organiseeritud erilennud, kuid neile on Euroopa Liidu kodanike seas suur nõudlus ja lendudele tuleb ka pilet osta.

Välisministeerium ja Eesti välisesindused jätkavad tööd selle nimel, et koostöös reisi- ja transpordifirmade ning teiste riikidega saada eestlasi veel viimaste väljuvate lendudega koju. Siiski tuleb arvestada, et võimalused on väga piiratud ja vähenevad reaalajas ning ükski lend pole tasuta.

Kui teil on vaja Eestisse tagasi tulla, soovitame viivitamatult võtta ühendust transpordi- või reisifirmaga, et kontrollida, kas asukohast pääsemiseks on veel liinilende või reisifirma korraldatud lende. Kui need võimalused puuduvad ja jääte välisriigis hätta, palun andke endast märku lähimale Eesti saatkonnale või helistage välisministeeriumisse numbril +372 5301 9999.

Kui viibite välismaal ja teil on võimalik kriisiperioodil turvaliselt välisriigis olla, siis ei ole tarvidust Eestisse tagasi pöörduda. Palume neil, kes välisriiki jäävad, arvestada kohale jäämisega vähemalt 1,5 kuuks. Järgida tuleb kohalike ametivõimude juhiseid ning hoolikalt jälgida, et te ei rikuks viisa ja muid riigis viibimise tingimusi. Kahjuks on hetkel väga keeruline prognoosida, millal kriis laheneb ja millised piirangud kehtivad mõne kuu pärast.

Kokku on tänase seisuga abi soovinuist üle 2000 inimese mure saanud lahendatud ja nad on jõudnud turvaliselt Eestisse tagasi. Välisministeeriumile on oma probleemidest Eestisse tagasipöördumisel teada andnud 2796 Eesti kodanikku või alalise elamisloaga isikut ning meil on teave ligi 275 inimese kohta, kes veel vajavad transporti Eestisse naasmiseks. Suuremad veel transporti vajavate eestimaalaste grupid on hetkeseisuga jätkuvalt koondunud kaugematesse piirkondadesse, eelkõige Austraaliasse, USA-sse ja Indiasse.

Välisministeeriumile teadaolevad uued lisalennud juhul, kui puuduvad tavalennud:

1. Keenia (Mombasa)–Frankfurt 30. märts

2. Namiibia (Windhoek)–München/Frankfurt 30. märts–1. aprill

3. Uruguay (Montevideo)–Frankfurt 30. märts

4. Bali (Denpasar)–Lissabon 31. märts

5. Laos (Vientiane)–Frankfurt 31. märts

6. Kamerun (Yaounde/Douala)–Zürich 1. aprill

7. Kambodža (Phnom Penh)–Zürich 2. aprill

8. Myanmar (Yangon)–Zürich 2. aprill

9. Tai (Phuket/Bangkok)–Frankfurt 2./3. aprill

10. Vietnam, Hồ Chí Minh (SGN)–Tai, Bangkok (BKK)–Kaunas, 31. märtsil. Registreerimine: https://www.vietnamballoons.com/book-online

11. Argentina, Buenos Aires–Frankfurt 31. märts

12. Peruu, Lima–Frankfurt lennud toimuvad 1. aprillil ja 2. aprillil.

13. Peruu, Lima–Amsterdam 30. märts

14. Peruu, Lima–Lissabon 30. märts

15. Samuti jätkavad KLM ja Qatar Airways mingis mahus lende kaugematest sihtpunktidest, aga tasub vaadata nende kodulehekülge ja broneeringud teha esimesel võimalusel. Finnair korraldab 31. märtsil lennu Havannast Helsingisse, piletiinfo leiab Finnairi kodulehelt. Samuti soovitame konsulteerida reisikorraldajaga.

Oluline konsulaarinfo transiidivõimaluste, uute piirangute ja muu kohta:

- Venemaa sulgeb alates 30. märtsist kõik piiripunktid nii sisenejatele kui väljujatele, otsus puudutab kõiki sõidukite, raudtee ja jalakäijate piiripunkte, sealhulgas Narva-Ivangorodi piiripunkti jalgsi ületamist. Piirid suletakse nii sisenejatele kui ka väljujatele. 27. märtsil peatas Venemaa nii liini- kui ka tellimuslennud välisriikide lennujaamadesse ja vastupidi, välja arvatud lennud Vene kodanike tagasitoomiseks koroonaviiruse levikuga riikidest või lennud, mis toimuvad Venemaa valitsuse erikorralduste alusel.

- Indias on peatatud kõik plaanilised rahvusvahelised lennud ja siselennud, reisirongiliiklus ja maismaatransport on peatatud. Osariigid ja uniooniterritooriumid on piirid sulgenud. India-sisene liikumine on raske. Riigist lahkuda soovivad eestlased saavad liikuda lennujaama kodumaale pöördumiseks erandkorras saatkonna kirjaga. Selleks võtta ühendust consul.delhi@mfa.ee ja lisada kirja oma nimi, sünniaeg, passi number ning auto/bussi number ja võimalusel juhi nimi. Toimuvad üksikud erilennud Euroopasse, mille kohta teave muutub reaalajas. Seetõttu on oluline olla kontaktis saatkonnaga.

- Itaaliat ja selle lennujaamu saab transiidina läbida, kaubaveoautodele liikumist takistavaid meetmeid endiselt ei rakendata - autojuhid, kes kaubaveoteenust osutavad, karantiini jääma ei pea, kui nad lahkuvad 72 h jooksul. Kõik Itaaliasse sisenejad peavad kirjalikult kinnitama oma reisi eesmärgi ja andma aadressi, kus nad isolatsioonis hakkavad olema.

Soome piirivalve kinnitas, et kui Eestisse jõudmiseks on Eesti kodanikul või kolmanda riigi kodanikul, kellel kehtiv Eesti elamisluba, ainus võimalus tulla läbi Helsingi, siis ei tehta selleks mingisuguseid takistusi. Soome piirivalve peastaap kinnitas, et lennufirmad on kõik juhised koos selgitustega saanud. Lennufirmadel on õigus jätta lennult maha isik, kes võib ohustada enda või teiste tervist või turvalisust. Läbi Soome koju tulevad eestlased peaksid arvestama, et kui laeva väljumiseni on palju aega, peavad nad ootama lennujaamas. Võimalik on ka ööbida lennujaama hotellis. Soome Uusimaa maakonna piiride ületamise liikumispiirangud hakkasid kehtima 28. märtsi südaööst ning kestavad kuni 19. aprillini. Transiidi eesmärgil on võimalik Uusimaa maakonda siiski siseneda (näiteks Turu sadamast Helsingisse), aga palume võtta kaasa tõendina laevapilet, mis kinnitab, et Eesti on lõppsihtpunkt.

- Tais on alates 26. märtsist suletud piir välismaalastest sisenejatele, va töölubade omanikele, kellel on vähem kui 72 tunni vanune "Fit to fly" tõend. Isikute osas, kellel Tais püsiv töö- ja elukoht puudub, on kohalikud võimud viisade ja viibimise pikendamise osas ranged.

- Transiidivõimalus Leedust on pikendatud kuni 13. aprillini kl 00.01, kuid on lubatud vaid politseieskordi saatel. Transiit on vaja eelnevalt leppida kokku Leedu ametivõimudega, selleks tuleb Eesti kodanikel anda endast märku (nimi, kontakttelefon/e-post, reisidokumendi number) välisministeeriumile: +372 5301 9999. Kehtivaid üleriigilisi piiranguid pikendati kuni 13. aprillini.

- Ukraina riigipiir suleti 27. märtsil kl 23.59 täielikult ja peatati reisijatevedu, sealhulgas Ukraina kodanikele.

- Hiina sulges riigipiiri kõigile välisriigi kodanikele alates 27. märtsist kell 23.59.

- Transiit läbi Türgi pole alates 27. märtsist enam võimalik. Lennuliiklus Türgi ja Eesti vahel on katkenud vähemalt 17. aprillini.

- Prantsusmaa pikendas eriolukorda 15. aprillini ja liikumispiirangute täitmise kontrolli karmistatakse veelgi. Läbi Prantsusmaa koju tagasipöördumise võimalused ahenevad veelgi: Pariisi Orly lennujaam suletakse 31. märtsil kl 23.59 lennuliikluse järsu vähenemise tõttu. Charles de Gaulle'i lennujaam jääb avatuks.

- Iirimaal kehtivad alates 28. märtsist kuni 12. aprillini karmid liikumispiirangud: kõik inimesed peavad püsima kodudes; erandeid on tehtud üksnes meditsiinitöötajatele ja teistele hädavajalike teenuste osutajatele.

- Slovakkia keelas 27. märtsil määramata ajaks üle 7,5 t kaaluvatele veokitele riiki sisenemise Poolast, Tšehhist, Austriast ja Ungarist.

- Ungari piiril peavad rahvusvahelised kaubavedajad läbima kohustusliku tervisekontrolli ning riiki läbides kandma näomaski ja kummikindaid.

- Horvaatias kontrollitakse jätkuvalt kõiki linnade ja asulate vahel liikujaid.

- Tühistatud on suur hulk London–Tallinn lende, mis jätab Eesti kodanikud kauemaks Ühendkuningriiki.

- Juhul kui viibite USAs viisavabadusprogrammi raames, peab arvestama, et USAs ei tohi olla üle esialgse 90 päeva. Seega on soovituslik tulla esimesel võimalusel Euroopasse tagasi. Erakorralistel juhtudel (näiteks kui jäädakse haiglasse või kui lend on ilmastikutingimuste tõttu ära jäetud) on võimalus esitada avaldus USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele, et nad kaaluksid eriloa andmist, et pikendada lahkumiskuupäeva 30 päeva võrra (grant of satisfactory departure). Lähima kodakondsus- ja immigratsiooniteenistuse kontori kontaktid leiab aadressil: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office

Kui olete välismaal sattunud lõksu, puudub võimalus turvaliselt riigis viibida ja te ei leia võimalusi tagasipöördumiseks, palume anda sellest märku numbril +372 5301 9999 (24 h)."