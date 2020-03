Alates pühapäevast pole Tallinnast liinilende toimunud, kuid see ei tähenda, et lennuliiklust Tallinnast üldse ei toimuks - esmaspäeval toimub kümmekond kaubalendu ning kolmel päeval nädalas jätkuvad liinilennud Frankfurti ja Minskisse.

"Esmaspäeval on plaanis kümme lennuoperatsiooni, enamuses kaubalennud. See tähendab, et lennujaam jätkab oma tööd lennufirmade ja teenistuslendude teenindamisel," ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Analoogne olukord oli ka pühapäeval. Samas jätkab Lufthansa lendamist Frankfurti kolm korda nädalas (teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval) ning Belavia lendab analoogse graafikuga Minskisse.

"Prognoose on hetkel väga raske teha, sest isegi kui olukord Euroopas hakkab stabiliseeruma ja seejärel paranema, siis suure tõenäosusega juhtub see eri riikides eri aegadel. Seetõttu on hetkel võimatu öelda, mis lennuliinid, mis ajal ja mis järjekorras võivad taas avanema hakata," sõnas Pärgmäe.

Tema sõnul on Tallinna Lennujaama seis täpselt samasugune nagu ülejäänud turismi ja transpordisektoril.

"Hetkel me valmistame ette taotlust töötukassa meetmest töötajatele hüvitise saamiseks," sõnas Pärgmäe.

Pärgmäe selgitas, et kuna Tallinna Lennujaam on strateegilise tähtsusega ettevõtte, siis peab ettevõte alati valmis olema erinevateks kriisiolukordadeks ja seetõttu on Tallinna Lennujaama valmidus kriisi üle elada võib-olla veidi parem.

"Samas on tegemist siiski pretsedenditu olukorraga, mis on väga keeruline ka meile, sest regulaarse reisilennuliikluse puudumine tähendab meie jaoks väga suurt tulude langust," tunnistas ta.

Riigi poolt ootab Tallinna Lennujaam eelkõige rahalist tuge lennufirmadele lennuühenduste kiireks taaskäivitamiseks, mis aitaks kiiremini taastuda turismisektoril ja lükkaks uuesti käima ettevõtete arengu.