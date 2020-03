Maksuamet langetab pärast eriolukorra lõppu maksuvõla intressi

Laid rääkis esmaspäevasel pressikonverentsil, et olukorras, kus paljudel ettevõtetel on raha sissevool vähenenud või üldse peatunud, kuid palgad, pangalaenud, võlad tarnijatele ja maksud vajavad tasumist, on MTA roll olla võimalikult paindlik ja olukorda arvestav.

"Selleks on ka konkreetsed esimesed sammud, millest suurim on see, et alates 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni oleme peatanud maksuarvestuselt intresside arvestamise ehk kui sel ajal eksisteerib maksuvõlgnevus, 1. märtsist eriolukorra lõpuni. siis intressi selle pealt tasuda ei tule," rääkis ta. "Otsustatud on ka see, et pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevustelt poole võrra ehk seniselt 0,06 protsendilt 0,03 protsendini päevas ja MTA-le antakse õigus ettevõttekohaselt langetada maksuvõlgnevuste intressi nullini."

Lisaks tekivad maksuametil märksa paindlikumad võimalused erinevaid maksukohustusi, mis ettevõtetel tekivad, ajatada.

Kõige selle juures on Laidi sõnul äärmiselt oluline, et ettevõtted esitaksid maksudeklaratsioone tähtajaks ja õigesti, sest see annab riigile kõige adekvaatsema pildi, mis ettevõtluses ja majanduses toimub.

"Loomulikult, nagu me aru saame, kogu meie tervishoid, kogu riik püsib maksuraha najal. Sada eurot maksuraha ehitab saja euro eest riiki. Nii et need, kellel võimalik on, maksude tasumine on jätkuvalt väga-väga oluline," rõhutas ta.

Ettevõtjatele pani Laid südamele, et praegu pole kiiret maksukohustuste ajatamiseks maksuametisse tormata, sest lähima paari kuu jooksul muutub olukord väga kiirest. Pigem tasub läbi mõelda, milline on valitsuse toetusmeetmete mõju ettevõtte arengule ja tulla oma probleemidega maksuameti jutule siis, kui ettevõtjal endal juba muredest selgem pilt on.

Tõelised šokid maksulaekumistes algavad aprillis

Rääkides sellest, kuidas on pärast eriolukorra algust muutunud maksude laekumine, ütles Laid, et praegu on nende laekumise vaates toimunud veel suhteliselt vähe, sest makse tasutakse eelkõige 10. kuupäeval ning tööjõumakse ja aktsiise 20. kuupäeval.

Viimane jäi juba eriolukorra sisse ning mingil määral on võlgnevuste hulk tõepoolest kasvanud, kuid kuna märtsikuiseid makse tasutakse veel veebruari eest, ei ole erinevus Laidi sõnul suur.

"Võlgnevuste hulk võrreldes kuu aega varasemaga on kasvanud pisut üle 40 miljoni euro, mis moodustab suhteliselt väikse osa kuisest maksulaekumisest - alla 10 protsendi. Ka käibemaksu deklareeritud summad on jäänud umbes 25 miljonit väiksemaks võrreldes riigieelarves prognoosituga," tõi ta välja.

Maksuameti juht lisas, et tõelised šokid maksulaekumiste mõttes algavad aga arvatavasti alates aprillist.