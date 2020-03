Alates esmaspäevast on Muhu- ja Saaremaal inimeste liikumispiirangud senisest veelgi rangemad. Kodust tohib välja minna vaid loetud tingimustel, kaasas peab isikut tõendav dokument. Töö peatavad juuksurid ja ilusalongid. Toitlusasutustest jääb ainult võimalus tellida toitu koju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jäävad alles toidupoed, apteegid, pangakontorid - sellised hädavajalikud asutused inimeste igapäevaseks toimetamiseks ja ühiskonna toimimiseks. Samuti on kohustuslik edaspidi järgida mitte ainult 2+2 põhimõtet, vaid järgida reeglit, et kodust väljumisel peab olema väga selge ja vajalik eesmärk ehk võib käia toidupoes, apteegis, arsti juures, võib käia lapsi lasteaeda viimas ja eakate eest hoolitsemas," selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Valitsus hindab kahe nädala pärast, kas piiranguid on vaja pikendada.

Politsei hakkab kontrollima piirangutest kinnipidamist. President Kersti Kaljulaid andis nõusoleku kaasata ka kuni 40 kaitseliitlast, kes lähevad politseile appi. Lääne operatiivstaabi juht Üllar Kütt ütles, et politsei suurendab Saaremaal patrullide arvu kümneni.

"Me hakkame panema välja Saaremaal kombineeritud patrulle, kus on nii politseinikud kui ka kaitseliitlased ühes autos koos. Me saadame ka mandri pealt politseinikke saarlastele appi," ütles Kütt.

Küti sõnul on tähtis, et inimesed ise peaksid piirangutest kinni ning selgitaksid nende tähtsust ka noortele ja lastele.

"Noored ja lapsed väga aru ei saa selle olukorra tõsidusest ja nad ei võta seda tõsiselt. See on kindlasti üks koht, kus tuleb lastevanematel tõsiselt panustada," tõdes ta.

Kiik ütles Delfile antud intervjuus, et kui Saaremaal peaks haiglakohtadest puudus tulema, on ta pöördunud juba ka kaitseväe poole, et pandaks välihaigla valmis.

Sotsiaalministri sõnul oleneb haiguse levikust, kas tõsisemaid piiranguid rakendatatakse ka mujal. Ta lisas, et vältida tuleks Tallinna lukku panemist, kuid kõik sõltub sellest, kuidas inimesed käituvad.

"Meie kõigi käitumine, meie tegevus on täna juba andnud tulemusi ja kui me suudame seda taset hoida ja kui me suudame reegeleid järgida nii Saaremaal kui ka laiemalt Eesti Vabariigis, siis on võimalik, et meil ei teki vajadust mingisuguseid lisameetmeid veel kasutusele võtta. Seda vajadust ja vältimatust näitab ainult aeg," ütles Kiik.