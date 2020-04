Finantsinspektsiooni andmetel on Eestis tegutsevatest pankadest suurim hoiuste maht Luminoris ja Swedbankis, järgnevad SEB ja LHV ning ülejäänud turuosaliste hoiuste mahud on nende kõrval marginaalsed.

Luminoris oli eelmise aasta lõpu seisuga hoiustatud ligi 11,3 miljardit eurot, Swedbankis ligi 9,2 miljardit eurot, SEB pangas 5,7 ja LHV pangas 2,8 miljardit eurot.

Väiksemate pankade seast on suurim hoiustesumma OP Corporate Banki Eesti filiaalis - 647 miljonit eurot.

Laenude osas paistab suurima summaga silma Luminor, kes on neid välja andnud 12,9 miljardi euro ulatuses, järgneb Swedbank 10,6 miljardi ja SEB 6,4 miljardi euroga.

Samas erinevad finantsinspektsiooni andmed pankade enda aastaaruannetes esitatud infost: nimelt on Swedbanki enda eelmise aasta aruande kohaselt väljastanud nad klientidele 8,278 miljardi euro ulatuses laene ning hoiuste summa on 9,113 eurot.

Luminori välja antud laenude maht on nende enda andmetel aastalõpu seisuga 10,22 miljardit eurot ja hoiuste summa 10,23 miljardit eurot.

"Laenude ja hoiuste suhtarv oli aasta lõpuks langenud aastataguselt 126,5 protsendilt 99,9 protsendini. Hoiuste portfell suurenes 12,9 protsendi võrra," lausus Luminori avalike suhete juht Eestis Karel Hanni.

Erinevad on ka pankade ja finantsinspektsiooni andmed pankade omakapitali summa kohta.

Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Eva Vahur ütles ERR-ile, et erinevused võivad tuleneda erinevatest raporteerimise põhimõtetest.

"Finantsinspektsiooni kodulehel avalikustatavad andmed tuginevad järelevalvelisele aruandlusele ja need on esitatud pankade lõikes koos välisriikides asuvate filiaalide andmetega. Selline lähenemine on regulatsioonides täpselt sätestatud ja seetõttu on meie avalikustatavad andmed pankade lõikes võrreldavad," selgitas ta.

Omakapital on suurim Swedbankis - aastalõpu seisuga oli see finantsinspektsiooni arvestuse alusel ligi 1,7 miljardit eurot, panga enda aruande kohaselt aga ligi 1,8 miljardit eurot.

Luminori omakapitali suurus oli ligi 1,6 miljardit eurot ja SEB-l ligi 870 miljonit eurot. Üle 100 miljoni euro ulatus omakapital ka LHV pangal ja Bigbankil.