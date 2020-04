Kümme päeva tagasi diagnoositi Johnsonil koroonaviirus.

"Tema arsti soovitusel viidi peaminister täna õhtul haiglasse testimisele," märkis Downing Street pühapäeval avalduses, nimetades seda sammu "ettevaatusabinõuks". "Tegemist on ettevaatusabinõuga, kuna peaministril on jätkuvalt koroonaviiruse sümptomid kümme päeva pärast positiivset viirustesti."

Esialgu näis, et Johnsoni haiglasse minek ei olnud erakorraline ning tegu oli mõistliku sammuga seoses püsivate sümptomitega.

Esmaspäeva õhtul edastas BBC, et Johnson viidi Londoni haigla intensiivravi osakonda.

UK Prime Minister Boris Johnson, who has coronavirus, has been taken to intensive care https://t.co/hQClxR7lRt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 6, 2020

"Tänase pärastlõuna jooksul on peaministri seisund halvenenud ning tema meditsiinimeeskonna soovitusel on ta viidud haigla intensiivravi osakonda," teatas peaministri büroo.

"Peaminister palus välisminister Dominic Raabil, kes on esimene riigisekretär, teda vajadusel asendada. Peaminister saab suurepärast ravi. Tänu kogu meditsiinipersonalile nende töö ja pühendumuse eest," kirjutas büroo.

Johnson toimetati intensiivi juhuks, kui ta peaks vajama hingamisaparaati, märkis valitsus. Ametiisikud nimetasid seda ettevaatusabinõuks, kuid juba varem oli tekkinud küsimusi, kas konservatiivide liider saab endiselt riiki juhtida.

Johnsonil oleks pidanud reedel olema plaanipärane haiglaskäik nädal pärast kaugtööd, ent ta ütles, et jääb jätkuvalt koju, kuna tal oli endiselt kõrge palavik, mis on üks koroonaviiruse sümptomeid.

Johnson (55) teatas 27. märtsil, et tal on mõõdukal kujul COVID-19 sümptomid ning et ta viibib oma Downing Streeti residentsis seitse päeva eneseisolatsioonis.

Teadaolevalt on Johnson hetkel kõige kõrgem viiruskandjast maailmaliider. Tema lapseootel elukaaslane Carrie Symonds ütles, et ta ise on viibinud sümptomite tõttu juba nädala kodus, kuid on paranemas.

Briti tippametnikest on sümptomid avaldunud Briti kõrgeimal tervishoiuametnikul Chris Whittyl.

London: Johnson jätkab valitsuse juhtimist ka haiglas

Johnson veetis öö vastu esmaspäeva haiglas, kuid jätkab juhirollis, kinnitas valitsus esmaspäeval.

"Täna on ta mõistagi testimiseks haiglas, kuid teda teavitatakse toimuvast ja ta juhib endiselt valitsust," ütles elamumajanduse minister Robert Jenrick BBC televisioonile.

Välisminister Dominic Raab ütles esmaspäeval, et valitsus jätkab peaminister Johnsoni plaanidega hoolimata valitsusjuhi sattumisest intensiivravisse.

"Valitsus keskendub peaminstri osutatud tegevussuundadega ja kõikide plaanidega, mille eesmärgiks on koroonaviirusest jagusaamine," ütles Raab.