"Välisilm" võttis kokku koroonaviirusega seotud arengud Suurbritannias

Suurbritannias on koroonaviirus tuvastatud ligi 90 000 inimesel, surnud on üle 11 000 inimese. "Välisilm" võttis kokku viimased koroonaviirusega seotud arengud Suurbritannias.

Notting Hilli anglikaani vikaar tõi ülestõusmispüha jutlustuse ja palved kõlarite ning generaatori abil jalgrattal koroonaviiruse tõttu tühjadele Londoni tänavatele, vahendas "Välisilm".

"Minu nimi on Pat Allerton ja ma olen tegelikult teie kohalik Inglismaa kiriku vikaar Püha Peetruse kirikust Notting Hillis. Loodan, et lubate mulle sellel kuulsal ülestõusmispüha päeval viis minutit oma ajast, et tuua teieni pisut lihavõttepühade rõõmu. Tundsin paar nädalat tagasi, et pean hakkama toimetama hümni ja palveid Londoni erinevatele tänavatele. Need on keerulised ajad, milles me praegu elame ja paljud meist vajavad lootuse sõnumit. Midagi, mis tooks meid kokku," kõneles Allerton.

Päeval, mil kristlik maailm rõõmustas, et Kristus on surnust üles tõusnud, ületas koroonasurmade arv Suurbritannias 10 000 piiri ja peaminister Boris Johnson lasti haiglast oma maaresidentsi kodusele ravile.

"Lahkusin täna haiglast, pärast nädalat, mil rahvuslik terviseteenistus mu elu päästis. Selles pole kahtlust. On raske leida sõnu tänutunde avaldamiseks, kuid enne, kui selleni jõuan, tahan tänada kõiki inimesi terves Suurbritannias pingutuste eest, mida te olete teinud. Ajal, mil päike õues paistab ja lapsed istuvad kodus, kui loodus tundub kõige armsam ja õu on nii kutsuv, siis kujutan ette, kui raske on olnud jälgida sotsiaalse distantseerumise reegleid," rääkis Johnson.

Oma pöördumises tõstis Johnson eraldi esile meditsiiniõed, kes teda internsiivravis valvasid.

"Eriti mainin kahte õde, kes seisid mu voodi kõrval 48 tundi, mil asjad võisid minna nii ja naa. Need on Jenny Uus-Meremaalt, täpsemalt Invercargillist Lõunasaarelt, ja Luis Portugalist Porto lähedalt. Ja põhjus, miks mu keha lõpuks piisavalt hapnikku hakkas saama, peitus selles, et nad jälgisid mind igal sekundil öösel ja nad vaatasid ja mõtlesid ning hoolitsesid ja sooritasid vajalikke protseduure," rääkis ta.

Nakatunute arvult on Suurbritannia maailmas kuuendal ja surmajuhtumite arvult viiendal kohal. Väike valgus tunneli otsast siiski paistab, vähemalt pealinna jaoks.

"Me näeme siin inimesi, slaidi inimestega, kes on COVID-19 tõttu haiglas, ja siin on näha, kuidas trend Londonis suureneb. Kuid nüüd näeme, et London on hakanud stabiliseeruma, langeb, tõuseb, langeb uuesti tõenäoliselt stabiilsemasse mustrisse Londoni jaoks. Teisest küljest näeme, et teistes piirkondades Suurbritannias on viiruse levik hakanud suurenema, eriti loodes ja Yorkshire'is ning kirdes," kirjeldas Briti terviseameti meditisinidirektor Yvonne Doyle.

Peaministrit asendav välisminister Dominic Raab on rõhutanud, et kolm nädalat kestnud piirangutest on vara loobuda. Analüütikute hinnangul tähendab see - kui kõik jätkub ka suvel - kuni 25-protsendilist majanduse kadu.

Kuhu paigutuvad selles kõiges läbirääkimised Euroopa Liiduga, on keeruline ennustada.

Mõningate aktivistide sõnul levitavad koroonaviirust Suurbritannias 5G mastid, mistõttu on neid asutud põlema panema. Süüdlase otsimine ja sellest sündinud võõraviha on levimas uue lainena mitmel pool planeedil, mis rahvusvahelisele kootööle ja avatusele ilmselt lähiajal rohelist tuld ei näita.