Kuigi peaminister pääses haiglast välja, kuid jätkab taastumist kodus ning tööle veel ei naase, vahendas Reuters.

Johnson postitas pühapäeval hiljem sotsiaalmeediasse ka video, milles tänas britte selle eest, et nad järgivad praeguses olukorras antud juhiseid. Tema sõnul kannavad kõigi ühised pingutused lõpuks vilja.

"Mul on keeruline leida sõnu, millega väljendada oma võlga NHS-i (riigi tervishoiuteenistuse) ees mu elu päästmise eest," ütles ta videosõnumis ning tõdes, et tema haigus oleks võinud minna ka teises suunas.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5