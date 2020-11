Johnson teatas Twitteris, et kuigi ta on haiguse läbi põdenud ja pakatab antikehadest, tuleb temalgi takistada viiruse levikut. Johnson lisas, et jätkab riigi juhtimist oma Downing Streeti residentsist.

An update from Prime Minister @BorisJohnson pic.twitter.com/2SCJ7F2kSO — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 16, 2020

"Mul tuleb jääda isolatsiooni, kuna puutusin paar päeva tagasi kokku isikuga, kellel on tuvastatud Covid. Hoolimata sellest, et me kõik hoiame vahemaad, et ma olen terve nagu purikas ja tunnen end suurepäraselt," ütles Johnson. "Nii paljud inimesed teevad,

minu oludes ... ja tegelikult pole ka tähtis, et mul on olnud see haigus ja ma pakatan antikehadest, me peame haiguse levikut takistama," lisas ta.

Ühendkuningriigi peaminister nakatus koroonaviirusga aprillis ja sattus haigena kolmeks päevaks intensiivravile.