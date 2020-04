EL avalikustab koroonapiirangutest väljumise strateegia

Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustab strateegiat pärast videokonverentsi asjaosaliste volinikega.

Mõned EL-i riigid on juba teatanud kavatsusest hakata järgmisel nädalal piiranguid järele andma. Austria ja Taani on öelnud, et kitsendusi hakatakse leevendama, kuid sotsiaalse distantseerumise ja kätepesu nõue jäävad kehtima.

EK paneb paika liiduülesed juhised, ütles pressiesindaja Eric Mamer.

"See on sellepärast, et mõned liikmesriigid valmistuvad astuma juba lähinädalatel esimesi samme meetmetest eemaldumiseks. Meile tundub tähtis, et seda tehtaks koordineeritult."

Mamer lisas, et Austria ja Taani on komisjoni ja teisi liikmesriike oma plaanidest teavitanud.

"Me oleme aru saanud, et see strateegia on väga järkjärguline ning viiakse läbi sammhaaval, mis on tõesti väga tähtis element, ja me kindlasti tõstame ka selle esile," ütles ta.

Euroopa Liidus ning Suurbritannias ja Norras on registreeritud üle 600 000 COVID-19 nakatumise. Surnud on 51 000 inimest.

Riigid on kehtestanud erineva rangusega piiranguid. Nii näiteks on Põhja-Itaalias kästud inimestel koju jääda, Rootsis aga on võimalik mitmekesi kokku tulla ja vabamalt ringi liikuda.

Euroopa Komisjon on püüdnud saavutada ühist liiduülest korraldust, sest riikide tervishoiupoliitikas tal sõnaõigust ei ole.