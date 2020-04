"Välisilm" tegi ülevaate USA võitlusest koroonaviirusega

New York, mis teatavasti kunagi ei maga, on nüüd muutunud kummituslinnaks. Unetud ööd on selja taga vaid tervishoiutöötajatel ja politseinikel, kelle õlule on langenud koroonaviiruse raske koorem. Kogu osariigis on surnud rohkem inimesi, kui 11. septembri terrorirünnakus, vahendas "Välisilm".

"Me oleme nüüd tõesti hädas. Me pingutame ja teeme parimat, mida suudame. Me lihtsalt muretseme, et mis saab siis, kui järgmised 30 000-50 000 patsienti jõuavad meie haigla ukselävele," rääkis New Yorgi Maimonides haigla arst Steven Konstadt.

Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liige Anthony Fauci ütles, et see nädal saab olema väga raske, sest New York ei ole endiselt jõudnud kõrghetkeni. "Ma arvan, et nädala või umbes kaheksa või üheksa päeva pärast näeme pööret," sõnas Fauci.

Endine USA toidu- ja ravimiameti volinik Scott Gottlieb arvas, et New Yorgi tervishoiusüsteemi vastupidavus jõuab täpselt piiri peale, aga ei ületa seda.

Valitsus saadab New Yorgi osariiki lisaks tuhat tervishoiutöötajat, et sealsete haiglate olukorda leevendada.

"Me räägime arstidest, õdedest, hingamisterapeutidest. Esimene prioriteet on saata need inimesed New Yorgi linna avalikesse haiglatesse. See süsteem oli surve all juba enne seda, kui kõik juhtus," ütles New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo.

Selleks, et koroonaviiruse levikut takistada, soovitab valitsus nüüd kodust lahkudes kanda näomakse ka nendel, kes tunnevad end tervena. Pärast Valge Maja teadet on suurlinnades juba näha rohkem kaetud inimesi, eriti toidupoodide järjekordades.

Anthony Fauci sõnul tuleks kanda maski keskkonnas, kus ei ole võimalik kontrollida, et oled teistest paari meetri kaugusel. "See on täiendav kaitse," märkis ta.

Samas on USA-s mitu osariiki, mis ei ole ikka veel kehtestanud kodus püsimise reegleid.

"Asi ei olegi niivõrd selles, et nad seavad ohtu kogu ülejäänud riigi, vaid nad seavad ohtu iseennast, sest see viirus ei diskrimineeri ja ei ole vahet, kas ollakse väikelinnas, mis asub riigis üsna eraldatud piirkonnas, või suurlinnas. Varem või hiljem juhtumite arv kasvab," kommenteeris Fauci.

Lisaks leidub endiselt ameeriklasi, kes mitte ühestki soovitustest kinni ei pea. Nädalavahetusel oli pealinna Washingtoni kalaturg inimestest pungil. Olukord läks niivõrd üle käte, et politsei pidi kogu ala sulgema. Spetsialistid rõhutavad just noortele, et varasem arvamus, et raskelt haigeks jäävad vaid riskigruppi kuuluvad inimesed, enam ei kehti.

"Paljude nooremate inimeste olukord on halb, nad on intensiivraviosakonnas intubeeritud ja neil ei ole varasemaid haiguseid või muid riskitegureid, mis oleks sellist olukorda ennustanud," sõnas Scott Gottlieb.



New Yorgi tervishoiusüsteemi Northwell juht Mike Dowling selgitas, et kui inimene vajab hingamisaparaati, siis on umbes 20-protsendiline võimalus, et ta jääb ellu.

Samal ajal peavad osariigid vajalike meditsiinitarvete hankimiseks teineteisega võistlema ja paljud neist on palunud, et valitsus võtaks ohjad enda kätte.

USA esindajatekoja demokraatide liider Chuck Schumer rõhutas, et on sellest rääkinud haiglaametnikega. "Nad kulutavad aega ühele suurele aardejahile. Nad helistavad igasugustele eraettevõtetele siin ja mujal."

Vaktsiin on suure tõenäosusega rohkem kui aasta kaugusel ja seetõttu võib viirus lainetena tagasi tulla. Meditsiinispetsialistid üritavad seni leida vähemalt mingisugustki tõhusat ravimit. President Donald Trump on näiteks rääkinud malaariaravimi klorokviini kasutamisest, kuid see ei sobi kõigile.

"Meil on olnud juhtumeid, mis näitavad, et see võib mõjuda, aga on olnud ka juhtumeid, kus see pole üldse mõjunud," rääkis Anthony Fauci.

Scott Gottlieb nentis, et arstid teevad otsuseid, mis toetuvad juttudele ja nende enda meditsiinilisele kogemusele. "Sellele ei ole praegu mingisugust vabandust. Me peame kohe välja tulema uurimustega, et anda tervishoiutöötajatele teada, mis toimib ja mis mitte," märkis Gottlieb.

Ärevust lisab juurde veel teadmatus, et kuidas mõjub see kõik majandusele. Saatuse pöördena võib töö kaotamine tähendada paljudele ameeriklastele ka tervisekindlustuse kaotamist.

Märtsis kasvas töötuse määr pea ühe protsendi võrra. Viimase kahe nädala jooksul on töötuks registreerinud pea 10 miljonit ameeriklast.

Uue olukorraga peavad harjuma kõik, isegi kirikud. Palmipuudepüha ajal oli tuntud New Yorgi Püha Patricku katedraal peaaegu tühi. Kardinal Dolani missa kanti otse üle inimeste kodudesse.