Eesti lihatöösturid sülitavad kolm korda üle õla, et mitte ära sõnuda: viimane kuu on olnud liha jaemüügis ülihea aeg, eriti hästi läheb kaubaks hakkliha.

"Meid päästab see, et sööma peab, olgu mistahes kriis," ütles Postimehele Eesti üht suuremat lihatööstust Atria juhtiv Olle Horm, lisades, et märts oli väga edukas kuu ning näiteks hakkliha müük kasvas aastataguse ajaga võrreldes peaaegu kaks korda.

Suurim tung liha järele oli märtsi teises pooles, mil Eestis hakkas kehtima eriolukord, mitmel pool tekkis ostupaanika ja inimesed ostsid külmkapid ja sügavkülmad lihakraami täis.

"Eelmise kriisi ajal nägime selgelt, kuidas tarbija siirdus odavama kraami peale, osteti rohkem odavamat keeduvorsti ja viinerit," meenutas pika kogemusega lihatööstur.

Nõo Lihatööstuse omanik ja juht Toomas Kruustük avaldas aga muret, et kuigi müük kauplustesse on kasvanud kümnendiku võrra, siis põrunud on horeca- (hotellid, restoranid ja kohvikud - toim) ärisuund, mis erinevalt näiteks Atriast moodustab Nõo jaoks tunduvalt olulisema tüki, kümmekond protsenti kogukäibest.