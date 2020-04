Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Maarika Liivamägi sõnul on mitmed restoranid uurinud liidult, millised on praegused terviseameti ja veterinaarameti piirangud. "Praegu on kõik meie liikmesrestoranid väga varmad kõiki kehtivaid piiranguid ja reegleid järgima," kinnitas ta.

Valitsus on pikendanud riigis kehtestatud eriolukorda, ilmade soojenedes plaanib aga üha enam restorane klientidele uksed avada. "Tegelikult ju ametlikult ei ole hotellide ja restoranide tegutsemine piiratud, paljud neist täna tegusevad toidu kaasamüügiga," märkis Liivamägi.

Liivamägi sõnul on ka mitmed toitlustuskohad paigutanud oma lauad nii, et oleks tagatud 2+2 reegli rakendamise võimalus. Samas ootab liit valitsuselt mõistlikke piiranguid, kuna näiteks maskide kandmise kohustust pole võimalik restoranides rakendada.

"Ettevõtjad üritavad piiratud tingimustes aru saada, mis on võimalused. Selle kuue nädalaga on ka tarbijate ootused ja käitumismustrid muutunud," sõnas Liivamägi.

"Kui piiranguid veel pikendatakse, kui see kestab veel terve mai ja juuni, siis iga päev piiranguid on väga selge mõju ettevõtetele ja mida kauem piirangutega jätkatakse, seda pikemalt tuleb arvestada, et taastumine toimub."

Mõned hotellid on ka eriolukorras siiski avatud ning pakuvad klientidele alternatiivi kodukontoritele ning karantiinivõimalust eesliinitöötajatele. Tavapärastelt on aga aprilli keskpaik ja mai algus hotellihooaja avaperiood. Mitmed hotellid on juba praegu otsustanud uksed hoida suletuna juuni alguseni.

Liivamägi sõnul on nii restoranide kui hotellide seas kindlasti ka neid, kes enam kunagi uksi ei ava. Praegu veel ei ole aga võimalik prognoosida, kui palju neid olema saab.

Hotellid ja restoranid ootavad valitsuselt jätkuvat toetust. Kriisi mõjudega kõige esimesena löögi saanud turismisektor vajab liidu juhi sõnul riigilt toetust ka kõige pikemalt.

"Valitsuse abipaketi meetmed on väga olulised, aga need on hetkel lühiajalised. Ka palgatoetus, mis on oluline ja kiirelt reageeritud samm, kehtib vaid mai lõpuni," sõnas ta.

Forumi juht: hotelliteenus muutub koos piirangutega

Sellist olukorda pole varem olnud, kus kõik hotellid on suletud ja ühel hetkel avatakse koos, samal ajal, koos uute piirangutega, ütles laupäeval "Vikerhommikus" Nordic Hotel Forumi juht Feliks Mägus.

Taastumine saab tema sõnul olema väga pikk ning uued nõuded ja piirangud, mis kahtlemata kehtestatakse, olukorda kergemaks ei muuda.

"Seni on olnud hotellis inimesi tihedalt palju koos, on sotsialiseerumine väga oluline, hotellides on selle jaoks eraldi alad ja kohad. Täna räägitakse, et distantsi hoidmine on oluline," rääkis Mägus.

Tema sõnul tulevad piirangutega uued hotellitooted. "Räägitakse piirangutega seotud toote disainimisest: peavad olema restoranis kahe laua vahel suuremad vahemaad, bufeelauad hommikusöökide ajal kaovad ära; räägitakse ka sellest, et peale iga külastaja lahkumist tuleb pesta kardinad, voodikatted. See tähendab, et saame pakkuda hotelliteenust, et kas tahad kardinatega või kardinateta tuba ehk kas sa oled nõus kardinate pesu eest maksma," rääkis Mägus.

"Fakt on see, et piirangud tulevad ja toovad kaasa majanduslikke probleeme, aga nagu ütleb looduslik valik: kes on tugevad, jäävad ellu," lisas ta.

Muudatused mõjutavad tugevalt ka konverentsiturismi, sest suuri kogunemisi mõnda aega korraldada ei saa – tänased ruumid pole ehitatud selle mõttega, et inimesed saaksid üksteisega distantsi hoida.

"Täna me näeme, kui palju on kolinud koosolekute ja konverentside pidamine videoplatvormide peale. Ja see on tulnud, et jääda. Jah, võib-olla tuleb (konverentsikeskused) osaliselt ümber ehitada," märkis Mägus. "See tähendab, et ettevõtted peavad oma äriplaani ja äristruktuuri ümber tegema."

Koondamisest ei pääse

Lähitulevik on hotellinduses siiski tume ja see tähendab, et ka Nordic Hotel Forum valmistub koondamisteks.

"Kõik eksperdid ütlevad, et turism sai kõige raskemalt pihta, js seega taastub ka kõige kauem. Selles olukorras peavad kõik tegema otsuseid ja siis tuleb väiksemate ressurssidega hakkama saada. Oleme lähiajal tegema suuremas mahus koondamist. Ühest küljest selleks, et säilitada võimalikult palju töökohti, ja teiseks, et tööandja oleks jätkusuutlik," rääkis Mägus.

Mäguse hinnangul ei jõuta sügiseks taastumisele lähedalegi. "Kolleegid suhtlevad klientidega iga päev, mingil määral tuleb sügisesse ja järgmisesse aastasse ka broneeringuid. Kui vaatame lähitulevikku, siis tulevad peaasjalikult ikkagi tühistamised," lausus ta.