ERR sai jooksva väljavõtte Tallinna nakatunute arvust, mis ei toeta dr Arkadi Popovi väidet, et pealinnas näitab haigestumine kasvutrendi. Viimase nädala jooksul on nakatumiste arv olnud püsivalt madalam kui möödunud nädalal.

Viimase nädala jooksul ehk alates eelmisest laupäevast kuni neljapäevani on Tallinna nakatumised olnud iga päev väiksemad kui möödunud nädalal, jäädes vahemikku neljast kümneni.

Nädalavahetusel, mil testitaksegi vähem, oli nakatunuid vastavalt viis ja neli, alates esmaspäevast on nakatunuid olnud 9, 4, 10 ja neljapäeval 7 (graafilisse tabelisse see number ei jõudnud).

Kõige kõrgem tipp, mis Tallinna nakatumiskõveral silma torkab, on eelmise reede ehk 17. aprilli anomaalne 31. Selle taga on Koplis asuvas Alasi tänava kodutute öömajas läbi viidud laustestimine, kus tuvastati, et üle poole elanikkonnast on viirusekandjad.

Kui nädalavahetust välja jättes jäid sel nädalal kõik igapäevased nakatumised kümne piiresse, siis möödunud nädalal nädalavahetust arvestamata olid nakatunute arvud vahemikus 11-31, ilma viimase anomaaliata aga kuni 16. Seda on keskmiselt kaks korda rohkem kui sel nädalal.

Ka sellele eelnevatel nädalatel on argipäevade näitajad olnud samas suurusjärgus, enamasti vahemikus 11-17.

Tallinna nakatumiskõver väiteid haigestumiste kasvust ei toeta. Autor/allikas: Terviseamet

Millest siis ikkagi väide, et Tallinnas on nakatumised tõusuteel?

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik ütleb, et sõltub, kuidas vaadata: kui kumulatiivselt, siis ongi Tallinn tõusuteel, samas kui teistes piirkondades on ka see küür ületatud ja vähenemas.

"Tallinnas on kujunenud püsiv olukord, kus nakatunute lisandumine ei ole peatunud. Sellist sakitamist tuleks hinnata teiste maakondade arvude võrdluses. Mida me igapäevaselt näeme: Tallinnasse - mitte küll suures hulgas -, aga permanentselt tilgub iga päev nakatunuid juurde. Ei ole näha ka, et kindlas ühes kohas toimuks nakatumisi Tallinnas, vaid tilgutamist toimub üle linna. Neid muudkui tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb. Teistes maakondades vahel mitu päeva ei lisandu üldse," selgitas Öpik ERR-ile.

Kui kodutute öömaja kõrvale jätta, pole ka ühte kindlat piirkonda, mis nakatunute suure hulgaga silma torkaks, sõltumata sellest, kas tegemist on pigem suurte tornelamutega piirkonnaga, nagu Lasnamäe või Õismäe, või eramajade piirkonnaga, nagu Nõmme või Pirita. Igal pool on nakatunuid üsna ühtlaselt.

"Tallinnas on ikkagi näha ka seda, mida mujal on vähem - üllatavaid teadmata nakkusallikaga juhtumeid. Inimesed ei tea, kust nad on võinud nakkuse saada. Teistes maakondades sellist dünaamikat nii palju pole," lisas Öpik.

Igas regioonis on maakondliku täpsusega jälgimisel ka positiivse proovi andnud inimesed ja nende lähikontaktsed. Tallinnas on kodus jälgimisel ja ravil praegu 150 inimest, kellele lisanduvad nende lähikontaktsed, kokku ligi 400 inimest.

Öpik on Tallinna pärast mures.

"Mure on, et ei läheks Tallinn käest ära. Kui lisame siia juurde ka selle, et me kõiki lähikontaktseid ei tea, sest nad pole proovi andnud, siis see arv linna peale on ikkagi üsna arvestatav, kui nad päris vabalt ringi liiguksid," ütles Öpik.

Kodutute öömajas nakatunuid eraldada ei saa

Tallinna ainus suur kolle, nagu öeldud, on Alasi tänava kodutute öömaja. Esimene nakatunu avastati seal juba aprilli alguses ja ta toimetati haiglasse. Seepeale tehti öömajas elanike laustestimine ning avastati veel üks nakatunu. Kogu öömaja pandi kaheks nädalaks karantiini, mis pidi lõppema 18. aprillil.

Seetõttu korraldati 17. aprillil öömajas uus laustestimine, et selgitada, kas võib karantiini lõpetada ja elanikud välja lasta. Paraku selgus uue testimisega, et nakatunud on juba enam kui pooled kõigist umbes 30 elanikust. Karantiin jätkus.

Öpiku sõnul teeb olukorra kodutute öömajas keeruliseks see, et seal pole võimalik nn puhast ja musta tsooni tekitada ehk nakatunuid tervetest eraldada. See on võimaldanud nakkusel majas edasi levida. Ometi pole kõik ka üsna lähedasele lähikontaktile vaatamata nakatunud.

"Neile on tehtud ka vahetestimisi. Kes ei ole positiivset proovi andnud, neid on ka kogu aeg testitud. Nende osas on meil hästi tihe jälgimine, nad on seal kõik koos, neid pole vahepeal välja lastud üldse," ütles Öpik.

Maja on elanud juba ligi kuu aega karantiini ja testimise rütmis. Laupäeval toimub järjekordne testimine, sest soov on hakata terveid majast välja laskma.

"Neil on olemas perearstid ja terviseõde, see on nende otsus. Praegu on nii, et olgu elanik haige või ei – nad on kõik isoleeritud."