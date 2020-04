Kui Eesti üldine trend on, et koroonaviirusesse nakatumine väheneb, siis Tallinn ujub vastuvoolu. Sagenenud on ka kriminaalses joobes autojuhtide ja purjuspäi tehtud kannatanutega liiklusõnnetuste arv.

Eriolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles pressikonverentsil, et Tallinnas haigusjuhud tasapisi sagenevad.

"Suurem osa nendest lisandub peredes, kus olid juba eelnevalt tuvastatud viirusepatsiendid ja ettevõtetes, kus selline levik oli juba olnud," ütles Popov.

Kõigi nakatumiste allikad ei ole aga nii selged. Umbes 20 protsenti Tallinna nakatumistest on teadmata päritolu. Seetõttu on Tallinnas aktiivselt ringi liikudes ka risk nakatumiseks olemas.

Tallinna andmeid eraldi ei ole

Terviseamet ei ole reedese päeva jooksul suutnud välja võtta, kui palju Tallinnas nakatunuid on ja kui suur on olnud haigestumuse kasv. Riik teeb avalikku statistikat üksnes maakonna täpsusega, mujal Harjumaal aga liigub nakatunute arv allapoole.

Terviseametist kommenteeriti ERR-ile, et otsustamisel on, kas hakata Tallinnat Harjumaast jooksvalt eraldi monitoorima. Seda tehnilist lahendust aga veel ei ole. Seetõttu ei suuda nad ka Tallinna nakatunute arve eraldi välja võtta ja aegreal kuvada. Terviseamet lubas andmed välja võtta reede õhtuks.

"Põhimõte on siiani olnud, et oleme nakatunuid maakondade lõikes avaldanud. Kui teeme Tallinna eraldi, oleks aus, et saavad ka Tartu, Pärnu ja teised ka eraldi," põhjendati terviseametist, miks pealinna kui suurima omavalitsuse nakatunuid eraldi ei monitoorita.

Eraldi monitoorimise argumenti toetab aga nakatunute väidetav kasv.

Popov: palun püsige paar nädalat veel kodus

Popov palus, et inimesed suudaksid paar-kolm nädalat veel isolatsioonis püsida, mis aitaks kaasa sellele, et mõne nädala pärast saaks eriolukorra piiranguid leevendada.

"Kui püsime kodus täna, on meil võib-olla tunduvalt rohkem vabadusi kolme nädala pärast," ütles Popov.

Ka mänguväljakuid ei saa avada veel seetõttu, et lastega lähevad sageli kaasa ka nende vanemad, kellel on oht nakatuda ja haigust edasi anda, isegi kui lapsed nakkusekandjateks ei osutu.

Täis peaga kiputakse rooli

Politseijuht Elmar Vaher ütles, et politsei on saanud kogu Eesti peale 800-900 väljakutset, mis puudutavad otseselt eriolukorra piirangute rikkumist.

"Sõbrad kogunevad trepikoja ees, võtavad koos napsu," tõi ta tüüpilise näite.

2+2 reegli rikkumiste kohta on politsei teinud 464 ettekirjutust, 50 korral määranud sunniraha, algatanud 126 menetlust.

Sagenenud on ka kriminaalses joobes autojuhtimiste arv. Nõnda on eriolukorra jooksul toimunud 17 kannatanuga liiklusõnnetust, mille põhjustas joobes juht. Mullu samal ajal oli selliseid liiklusõnnetusi 10. Samal ajal on liikluse intensiivsus kolmandiku võrra väiksem kui mullu samal ajal ning liiklusõnnetuste arv on vähenenud 25 protsenti.