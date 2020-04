Popov: üldine trend on, et raskeid haigeid on vähem

Kogu koroonakriisi perioodi jooksul on Eestis olnud juhitaval hingamisel 32 inimest. Valdav osa neist on paranenud või on haiglas paranemistrendiga, ütles Popov.

"Nende arv langeb, kes juhitavat hingamist vajavad, nagu langeb ka üldine hospitaliseeritute arv. See on üldine trend praegu, et raskeid haigeid on vähem, ja ka neid, kes vajavad hapnikuravi, on vähem," lausus Popov.

"Surmajuhtumite protsent neist, kes olid juhitaval hingamisel, ei ole suur. Eelkõige kahaneb nende arv selle tõttu, et nad paranevad," lisas Popov.

Popovi hinnangul on intensiivravi võimekus Eestis väga hea ja seda näitavad ka numbrid.

"Kui suremust võrrelda teiste riikidega, siis Eestis on suremus praegu 2,3 protsenti. Kui räägime koroonaviirusest, siis Soomes on see poolteist korda kõrgem kui Eestis. Ja natuke kõrgem on (Eestist) Leedus ja natuke madalam Lätis. Selles osas oleme üsna heas positsioonis," märkis Popov.

Popovi sõnul jätkus positiivne trend ka viimase ööpäeva jooksul, kui taas kirjutati inimesi haiglast välja ning ühtegi koroonaviiruse põhjustatud surma ei registreeritud.

"Et trendid oleksid positiivsed, sõltub eelkõige meist, kuidas me käitume, kas oleme kohusetundlikud," lausus ta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) hoiatas samas, et nakatumiste arv võib kiiresti tõusule pöörduda, nagu näitab ka laupäeval ilmsiks tulnud juhtum Ida-Virumaal.

"Nakatunute arv minna kiirelt tõusuteele, kui me ei hoia reeglitest kinni. See on peamiseid põhjuseid, miks valitsus otsustas pikendada eriolukorda," ütles Kiik, kelle sõnul on eesmärk saada kontrolli alla ka piirkondlikud kolded.