Trump: koroonaviirus võib nõuda USA-s 70 000 inimese elu

Trump ise nimetas varem sel kuul COVID-19 võimalike ohvrite arvuks 60 000.

Trumpilt küsiti esmaspäeval Valge Maja pressikonverentsil, kas Ameerika president väärib tagasivalimist pärast seda, kui kuue nädalaga kaotati rohkem elusid kui Vietnami sõjas, kus hukkus umbes 58 000 USA sõjaväelast.

Koroonastatistikat pidava Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on USA-s koroonaviiruse tõttu surnud üle 56 000 inimese, haigestunuid on üle 987 000.

Trump rõhutas vastuses, et riik on kaotanud palju inimesi.

"Kuid kui vaadata, millised olid esialgsed prognoosid - 2,2 miljonit - meie aga liigume ilmselt 60 000 - 70 000 poole. Seda on liiga palju. Iga inimene on liiga palju. Ja ma arvan, et me oleme teinud palju tõeliselt häid otsuseid. Suur otsus oli piiri sulgemine või keelu tegemine, Hiinast tulevatele inimestele," seletas ta.

"Ma arvan, et me oleme teinud suurepärast tööd. Ma ütlen seda, üks [iga] inimene [ohver] on liiga palju," lisas ta.

Trump viitas pandeemiaprognoosile, mille kohaselt võib USA-s halvima stsenaariumi korral olla 1,5-2,2 miljonit koroonaohvrit, kui ei tehta jõupingutusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sotsiaalse distantseerumise kaudu.

Presidendi sõnul loodab ta näha paljude koolide taasavamist

Trump ütles esmaspäeval ka, et loodab näha paljude koolide taasavamist pärast nende sulgemist koroonaviiruse pandeemiaga seoses.

"Paljud osariigikubernerid mõtlevad oma koolisüsteemi taasavamisele," ütles Trump Valge Maja infotunnis.

"Sel hooajal pole koolisüsteemil pikk tee enam minna selleks aastaks, kuid ma arvan, et paljud koolid avatakse. Isegi kui see on väga lühikeseks perioodiks, siis ma arvan, et see oleks hea asi," ütles Trump ajakirjanikele.

"Tundub, et noortel läheb väga hästi," lisas president viidates ilmselt uuringutele, et lapsed ei haigestu enamasti viirusesse sama raskelt, kui vanemad inimest.

"Nii et ma tean, et on mõned kubernerid, kes pole tingimata valmis veel oma osariike avama, kuid nad võivad olla valmis oma koolisüsteeme avama," sõnas Trump.

"See on nende valik, kuid peamine sõna on siin ohutus. Kiiresti, aga ohutult," lõpetas Trump.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on koolid kogu riigis suletud ja paljud on üle läinud veebipõhisele õppele.