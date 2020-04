Talupidaja: ministri mõte pole paha, aga oma põllule me õpilasi ei soovi

"Kui päris ausalt vastata, siis see mõte ei ole iseenesest paha. Kuna aeg on jõudnud sinnamaale, et lapsed ei tohi koolipargis enam lehtigi riisuda, kehalise kasvatuse tunde pole enam õigeid, siis käeline õpe või töötegemine ei läheks kellelgi mööda külgi maha," rääkis Künnapuu "Ringvaatele".

"Aga endale, oma põllu peale me neid ei sooviks. Lugu on selles, et me oleme väiketootja, kasvatame nišitooteid, varustame otse Tallinna tipprestorane ja kui taim, mis on väga suure vaevaga kasvuhoones ettekasvatatud ja kui sa ta sinna maha istutad ja tuleb sinna oskamatu kõplaja, kes võib seda taime - mitte ühte, vaid kümmet - vigastada, siis lõppkokkuvõttes kannatab terve saak," lisas ta.

Künnapuu selgitas, et kiirel saagikoristuse ajal ei ole talupidajal aega hakata uusi inimesi väljaõpetama. "Ma saan aru, et on andekaid ja õpitahtelisi inimesi, kellest kindlasti saaks ka asja, kui temaga mõnda aega tegeleda, aga kohe, prauhti, põllule, buss põllu äärde, busstäis lapsi põllule lasta, meil pole midagi peale hakata nendega," lisas ta.

Künnapuu sõnul on MuheMahe pereettevõte ja võõrtööjõudu ei kasuta. "Sügisel, kui on saagikoristus, oleme paari inimest endale appi palunud ja ka saanud, aga need on kohalikud. Võõrast tööjõudu me ei kasuta, see on rohkem suurettevõtete mure," sõnas ta.