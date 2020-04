Leedu valitsus laenas teisipäeval rahvusvahelistelt rahaturgudelt kahe võlakirjaemissiooniga kokku kaks miljardit eurot, mis on suurim kunagi Leedu poolt võetud laen.

Viieaastaseid võlakirju väljastati 750 miljoni euro eest ja nende aastaintress on 0,25 protsenti. Kümneaastase tähtajaga võlakirju müüdi 1,25 miljardi euro mahus ja nende aastaintressiks kujunes 0,75 protsenti.

"Meid peetakse maailmas usaldusväärseks ja vastutustundlikuks partneriks. See eurodes võetud laen on suurim riigi ajaloos. Välisturgudelt laenamine on üks osa meie tasakaalustatud laenutegevuses," teatas Leedu rahandusminister Vilius Sapoka pressiteate vahendusel.

Laenu vahendasid BNP Paribas, Citi ja Erste Group.

Leedu valitsus kinnitas märtsi keskel majanduse elavdamise ja koroonakriisist tingitud raskuste leevendamise meetmete paketi. Selle kohaselt võib riik laenata likviidsuse tagamiseks kokku viis miljardit eurot.