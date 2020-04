Tallink ootab pikisilmi Kredexi ettepanekuid ja tingimusi oma laenutaotlusele, et saaks edasi minna laenukõnelustega riigiga. Ettevõtte prioriteet on laevaliikluse taaskäivitamine ja Tallinki põhioperatsioonide taastamine, ütles ERR-ile Tallinki juht Paavo Nõgene.

Kui kaugel on laenukõnelused riigiga?

Peame läbirääkimisi Kredexiga, oleme saatnud neile kõik vajalikud ja soovitud materjalid, nüüd ootame Kredexi-poolseid ettepanekuid, sealhulgas ka laenutingimuste ettepanekuid.

Nii et riigi vastuettepanekuid polegi lauale laekunud?

Hetkel mitte, aga küll nad mingil hetkel saabuvad. Konkreetset kokkulepet vastuettepanekute saabumisaja kohta pole, aga saan aru, et neil on sisemised ajalised eesmärgid, millal nad loodavad vastuettepanekud saata. Aga mina seda öelda ei saa, seda saab kommenteerida Kredex.

Väidetavalt pidi valitsus laenukõnelusi ja sõlmitavat lepingut juba neljapäeval arutama, aga neljapäeval siis seda veel arutada ei saa, pole ju midagi arutada?

Võimalik, et see teema on arutlusel, kuid kindlasti ei ole seal lepingut, mis oleks Kredexil Tallinkiga läbi räägitud. Nagu ma ütlesin, ei ole meil infot Kredexi pakutavate tingimuste kohta.

Kui kiire Tallinkil laenulepinguga on? Kas vajate lisaraha juba lähinädalatel? Kaua vastu peate?

Olukord muutub iga päevaga, meie jaoks on esimene prioriteet Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse taastamine. Hetkel suur osa Tallinki tegevusest seetõttu seisab. Börsiettevõtte juhina ei saa ma rääkida detailidest ja kui kiire on konkreetsete asjadega.

Kas lisaks riigile veel peate kõnelusi mõne eraettevõttega raha saamiseks?

Me oleme olnud kõnelustes paljude parteritega, aga börsiettevõtte juhina ma taaskord rääkida ei saa. Rääkida saame siis, kui oleme teinud börsiteated, ja börsiteated saame teha siis, kui on olemas konkreetsed otsused.

Kas teile ei tundu, et riik venitab praegu laenulepingu väljatöötamisega?

Ei tundu, lihtsalt on protseduurid, mis tuleb läbida. Tegemist on Euroopa Liidu reeglite järgi riigiabiga. Olgugi, et meile ei anta tagastamatut laenu, siis riigi laen on juriidiliselt riigiabina käsitletav. Seega see võtab aega.

Majandusminister Taav Aas ütles, et riigi esimene huvi on Tallinkile laenu pakkuda, aga selle vastu tahavad nad tagatisi. Tagatistest sõltub ka laenu intress. On teil üldse tagatisi pakkuda?

Veelkord, meie poole pole jõudnud Kredexi-poolseid tingimusi. Siis saame vastata.

Kas vastab tõele Äripäevas ilmunud väide, et küsisite Tallinki laenuintressiks 0,5 kuni 1 protsent?

Vastavalt Euroopa Komisjoni reeglitele ei saa suurettevõtetele anda laenu 0,5 protsendiga, seega see ei vasta tõele.

Aga riigikogu rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk on öelnud, et riik peaks pigem ostma Tallinki aktsiaid, mis on praegu odavad, ja hiljem müüma aktsiad tagasi. Taavi Aas lisas, et aktsiaostu korral peaks riik saama need turuhinnast oluliselt odavamalt. Mis te sellest mõttest arvate?

Nii nagu riigil, on Tallinkil esimene eelistus laen, see on ka ajalises mõttes kõige kiirem lahendus.

Majandusminister Taavi Aas ütles, et juhul kui Tallinkile laenu antakse, siis riik ei soovi, et Tallink arendaks edasi linnahalli kõrvale planeeritavat sadamat, sest see võtab ära Tallinna sadama rahavood. Olete sellega nõus?

Me ei ole laenulepingu tingimusi näinud, kuid praegu on prioriteet laevaliikluse taaskäivitamine ja Tallinki põhioperatsioonide taastamine.

Majandusministeerium: käivad läbirääkimised

Majandus- ja kommunikatsiooniminitseeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles ERR-ile, et Tallinki laenutaotlus on tulndud Kredexisse ja hetkel käivad Tallinkiga laenutingimuste üle läbirääkimised.

"Mis on see soovitud summa, mis on pakutavad tagatised Tallinki poolt ja vastavalt sellele kujuneb siis ka kogu leping ja selle tingimused," sõnas Lubi.

Lubi sõnul on valitsuses kokku lepitud, et riik tagab võimaluse, et ka riigi poolt saavad suured ettevõtted likviidsusabi ja suuremaid laene, aga kõik summad, mis on rohkem kui kümme miljonit eurot, lähevad valitsusse lõplikuks heakskiiduks.

"Nii, et kui Kredex koos Tallinkiga selle laenulepingu läbi räägib, siis me suuname sinna valitsusse otsustamiseks," märkis Lubi.

Ligi: toetamisest peaks rääkima siis, kui on paigas reeglid

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Jürgen Ligi sõnul on Tallinki toetamine hea mõte, kuid laevafirma toetamist pole õigesti kommunikeeritud.

Riigikogu liikme hinnangul peaks valitsus esmalt kehtestama ja kommunikeerima konkreetsed reeglid, mille alusel ettevõtteid toetatakse.

Ligi sõnul on halb maiks ka sellel kui valitsusse viia eraldi ettevõtete toetamist nõudvaid ostsueid.

"Mind häirib see, et viiakse üksikotsuseid. Alati on olnud see põhimõte, et valitsus kehtestab reeglid, aga ei seo ennast konkreetsete ettevõtete toetamisega," lausus Ligi.