"Otsustasime seda, et saatsime välja laenupakkumise Tallinkile. Sellepõhiselt ootame nüüd Tallinki vastust, kas pakkumine sobib," kinnitas Kredexi nõukogu esimees, majandusministeeriumi kantsler Ando Leppiman ERR-ile.

Leppiman ütles, et Tallink saab nüüd kas laenupakkumise vastu võtta ja sõlmitakse kohe leping või algavad läbirääkimised tingimuste üle. Ta lisas, et nii Kredex kui ilmselt ka Tallink on aga huvitatud, et leping saaks sõlmitud võimalikult kiiresti. Mingeid tähtaegu Tallinkil oma vastuse andmiseks aga pole.

Laenu põhitingimused jäid Leppimani sõnul samaks nagu valitsus on juba kinnitanud.

"Laenu põhitingimustes midagi ei muutunud. Tingimuste osas järgisime seda, mis valitsuses otsustatud said: käibekapitalilaen summas kuni 100 miljonit eurot, tähtaeg kolm aastat alates laenulepingu sõlmimisest ja intressimääraga 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas," selgitas ta.

Leppimani sõnul ei ole niisuguse laenu andmine Kredexist tavapärane. "Kahtlemata, antud juhul tegeleme kriisiabiga ja kindlasti Tallinkile antav laen on selleks, et parandada likviidsusprobleemi, mis Tallinkil seoses koroonakriisiga tekkinud on."

Leppiman kinnitas, et põhitingimustes oli Kredexi nõukogus ühine arusaamine olemas. Arutelu vajasid lisatingimused.

"Ei olnud probleemi sellega, et laenupakkumist ei tehtaks, vaid pigem oli küsimus tingimustes," ütles ta.

Valitsus otsustas eelmise nädala reedel, et annab Tallinkile 100 miljonit eurot laenu, mille tähtaeg on kolm aastat ja mis tuleb tagastada ühes osas laenutähtaja lõpus. Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt kümme miljonit ja maksimaalne suurus 40 miljonit eurot.

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene kinnitas nädal tagasi, et ettevõte on riigi esitatud tingimustega nõus. Tallink on ise varem teatanud, et sooviks saada 150 miljonit eurot likviidsuslaenu, aga 100 miljoni euro suurune laenusumma riigilt kujunes Nõgene sõnul läbirääkimistel riigiga.