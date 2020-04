USA presidendi sõnul võidakse Hiinalt viirusega seoses kahjutasu nõuda

"Me ei ole Hiinaga rahul. Me ei ole kogu selle olukorraga rahul, sest usume, et selle oleks võinud algallikas peatada," ütles Trump esmaspäeval Valge Maja infotunnis ajakirjanikele.

"Selle oleks võinud kiiresti peatada ja see poleks levinud üle kogu maailma," jätkas president.

"On palju mooduseid, kuidas neid vastutusele võtta. Nagu te arvatavasti teate, siis me teostame selles osas väga tõsiseid uurimisi," rääkis Trump.

President vastas küsimusele, milles paluti tal kommenteerida Saksamaa ajalehe juhtkirja, kus kutsuti Hiinat üles riigile korvama 165 miljardit dollarit kahju, mille põhjustas koroonaviiruse pandeemia.

"Saksamaa uurib asju ja seda teeme ka meie. Me räägime muidugi palju suurematest summadest, kui Saksamaa räägib," sõnas president.

"Lõplikku summat pole me veel kindlaks määranud. See on ülemaailmne kahju. See on kahju Ühendriikidele, kuid ka kahju kogu maailmale," lõpetas president.

Ühendriikides on pandeemia tõttu surnud rohkem kui 55 000 inimest.

Hiina varjas esimesed kuud koroonaviiruse puhangut, selle iseloomu ja ulatust ning on ilmselt võltsinud viirusesse surnute arvu. Lisaks lubasid Hiina võimud nakkuskoldest Wuhanis lende ja reisimist välismaale pärast seda, kuid olid siseriikliku liikumise sealt tõkestanud.