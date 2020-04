Eesti tööandjad paluvad Soome peaministrilt inimestele piiri avamist

Eestil on eriolukorrast kogemus töötajate piiriülese liikumisega Läti vahet. Kahe valitsuse vahel 20. märtsil sõlmitud leping lubab töötamise eesmärgil piiri ületada ega nõua, et töötajad püsiksid karantiinis kaks nädalat pärast piiri ületamist.

"Statistika näitab, et ettevaatusabinõude kasutamisel ei ole töötajate vaba liikumine suurendanud COVID-19 juhtumeid piirilinnades. Eesti on sarnaselt Soomega järginud kõiki piirangute mõõtmisi ja COVID-19 juhtude tase langeb," seisab tööandjate keskliidu nimel president Kai Realo ja tegevjuht Arto Aasa poolt saadetud kirjas Soome peaministrile.

Selle positiivse näite pinnalt tegid nad Soomele ettepaneku kaaluda piiriületuse piirangute leevendamist ning töötajate vaba liikumise võimaldamist Eesti ja Soome vahel.

"Soome on Eesti jaoks üks olulisemaid majanduspartnereid. Lisaks kaupadele liiguvad spetsialistid ka Soome ja Eesti vahel ning turismisektor, mida COVID-19 viirus kõige enam mõjutab, sõltub suuresti Soome turistidest. Kuna riigid liiguvad väljumiskavade suunas, oleksime tänulikud, kui lubaksite laevafirmadel võimalikult kiiresti uuesti tegutseda. Laevafirmad ja turismisektor on valmis järgima äärmiselt rangeid hügieeninõudeid ja piirama laevade hõivatust ning on riskide minimeerimiseks valmis pidama läbirääkimisi täiendavate nõuete osas reisijate ja turistide jaoks," seisab kirjas.

Samuti väljendas tööandjate keskliit tänu, et kaubavedu Eesti ja Soome vahel on säilinud.

"See on Eesti jaoks äärmiselt oluline, kuna meie majandus on suuresti sõltuv just eksprordist ja vabalt toimivatest tarneahelatest," põhjedavad Realo ja Aas. "Sellega seoses juhtisime Soome valitsuse tähelepanu töötajate piiriülese liikumise ajutistele piirangutele.

Piiriülese liikumise ajutised piirangud puudutavad enim tööstus-, teenus- ja ehitussektorit.

Soome välisminister Pekka Haavisto on ERR-ile öelnud, et Soome asub piire avama järk-järgult ja ettevaatlikult, kuid Eesti on tõenäoliselt esimene riik, kellega seda tehakse. Soome valitsus arutab oma piiri avamise küsimust sel pühapäeval.