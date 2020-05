Haavisto: Soomes viibivate eestlaste küsimus on muutumas põletavaks

Soome välisminister ütles enne pühapäevast valitsuse istungit, et piiride avamisel on kõige olulisem terviseohutus, kuid midagi peab otsustama juba pikalt Soomes viibivate Eesti töötajate kohta.

Soome valitsus arutab pühapäeval piirangute leevendamist. Eriolukorrast väljumiseks koostas riigisekretär Martti Hetemäki juhitud töörühm aruande, mis annab valitsusele suunised Soome väljumiseks koroonakriisist.

Välisminister Pekka Haavisto, kes on varem ERR-ile öelnud, et Soome valitsus kaalub pühapäeval piiri avamist Eestist pärit töölistele, ütles enne pühapäevast istungit, et tervishoiu aspektid on endiselt kõige olulisemad.

"Vaatame, mida asjatundjad ütlevad. Läheme nii edasi, et tervis on kõige olulisem" ütles ta, vahendab Yle.

Haavisto sõnul rääkis ta eelmisel nädalal Eesti väliminister Urmas Reinsaluga. "Rääkisime palju sel teemal. Küsimus (Eesti) töölistest, kes on on pikalt olnud siin ilma kodus käimata, muutub tasapisi põletavaks," märkis Haavisto.

Haavisto ütles kolmapäeval ERR-ile, et ta on teadlik, et paljud eestlased on raskes olukorras, kuna on jäänud Soome tööd tegema. "Oleme nende tööpanuse eest väga tänulikud. Teame, et nad ei ole pikka aega oma peret näinud, kuna laevaühendust ei ole," lisas Soome välisminister.

Yle hinnangul kestab valitsuse istung õhtutundideni. Kas otsuseid piirangute leevendamiseks tehakse, pole selge, kuigi peaminister Sanna Marin ütles enne istungit, et tal on Hetemäki raporti põhjal juba üsna selge ettekujutus, kuidas piiranguid võiks hakata kaotama.