Aaspõllu hinnangul on üllatav, et EKRE on parteina, mis pole varem kunagi valitsuse olnud, suutnud hoolimata tagasilöökidest siiski leida ministriteks inimesed, kes on suutelised valitsusvastutust kandma.

"(Siseminister) Mart Helme on läinud täiesti siseministeeriumi nägu," leidis Aaspõllu ning lisas, et tema hinnangul on Helme koostöö politsei- ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheriga, keda EKRE varasemalt püüdis vallandada, nüüd hästi laabuma hakanud.

"Martin Helme saab suurepäraselt hakkama või vähemalt ei ole ta kindlasti halvimate rahandusministrite seas, kes Eestil on olnud," rääkis Aaspõllu. "Ta on ennast teemadega hästi kurssi viinud ja kuigi ma ei nõustu võib-olla kõigi tema rahanduslike valikutega, siis see on vastuvõetav, sest tegemist on poliitiliste valikutega," lisas Aaspõllu.

Eilat tõi esile, et kui ka alkoholiaktsiisi langetamine ja pensionireform on tehtud, siis tema jaoks püsib küsimus - mis on pealisülesanne, milleks, mille nimel midagi tehakse. "Seda pole suudetud sõnastada, lisaks poliitkombinatoorikale, mis lubas Ratasel jätkata peaministrina ning Reformierakonna valitsusest välja jätta," rääkis Eilat. "Peab olema ikka eesmärk, mida soovitakse ära teha," leidis ta.

Eilat märkis ka, et Keskerakonna juhtide lootus võis olla, et EKRE valitsusse toomine vaigistab nende teravat retoorikat. "Aga tegelikult sööb EKRE nüüd ise Keskerakonna hääli - küsimus, kas Keskerakond ka võidab EKRE valitsusse toomisest?" rääkis ta.

"Samas võib ka küsida, mis oli eelmiste valitsuste eesmärgiks. Leian, et praeguse valitsus eesmärk on mõnesid seniseid tõdesid ja reegleid muuta ja näidata rahuolematutele, et nende muresid võetakse kuulda," vastas sellele Aaspõllu.

Tema hinnnagul on EKRE kindlasti rahunenud ja saanud teadlikumaks, kuidas riik toimib - mida on ja mida pole võimalik teha. "Ilmselt jah, EKRE sööb Keskerakonna toetust, aga ta sööb ka Isamaad päris jõuliselt," leidis Aaspõllu.

Eilat lisas sellele, et kuuldavasti on nüüd ka EKRE toetajate seas rahuolematus kasvamas ja erakonna toetus hajub laiali.

Aaspõllu rõhutas lisaks, et kui see valitsus kestab kogu oma mandaadi ehk neli aastat, siis uute valimiste ajal on ka EKRE osa eliidist, mis tähendab, et nad ei saaks enam sellise retoorikaga nagu eelmine kord, valimistele minna.

Kaio tõi esile, et praegune kriis on andnud koalitsioonile võimaluse oma koostööd parandada. "Nad töötavad nüüd kindlasti paremini kui eelneval kolmveerandaastal," leidis Kaio.

Ta viitas Eesti Panga eelmise presidendi Ardo Hanssoni sõnadele, et praegune valitsus seisab kunagise peaministrui Andrus Ansipi valitsuse õlgadel, kuna saab kasutada sel ajal tehtud otsuste vilju. "Aga ma ei tea, kas nüüdse valitsuse õlgadel ka keegi kunagi saab seista," märkis Kaio.

Lisaks räägiti saates koroonakriisist ja piirangumeetmete lõpetamisest ning presidendi väljakuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadusest, mis presidendi hinnangul võib ohustada inimeste privaatsust.