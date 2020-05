Valitsus leevendas Raatuse ühiselamu suhtes kehtestatud meetmeid

Neile lähikontaktsetele, kes on olnud liikumispiirangu all juba kaks nädalat ja neil ei ole ilmnenud COVID-19 sümptomeid, kehtivad edaspidi ainult tervetele inimestele kehtestatud üleriigilised liikumispiirangud.

Isiku suhtes, kes on 29. aprillil või hiljem kokku puutunud koroonaviiruse positiivse proovi andnud inimesega, hakkavad edaspidi kehtima eriolukorra juhi korralduse nr 52 punktis 4 loetletud üldised tingimused lähikontaktsetele.

Samuti ei ole enam vajalik punkt, mis kohustab kohaldata liikumispiirangut nende Raatuse 22 elanike osas, kes ootavad testitulemust, kuna kõik isikud on tänaseks päevaks testitud.

Ühiselamu terved elanikud saavad edaspidi suhelda teiste inimestega, jälgides ainult üleriigilisi piiranguid, lisaks loobutakse nõudest kehtestada ühiselamu ümber õueala, kus saavad liikuda positiivse proovi andnud isikutega lähikontaktis olnud inimesed, sest edaspidi neile nii rangeid liikumisvabaduse piirangud ette ei nähta.

Varasemat Raatuse 22 kohta kehtestatud korraldust muudetakse seetõttu, et valdav enamus ühiselamu elanikest on terved, kuid endiselt on vajalik piirangute rakendamine isikute osas, kelle 29. aprillil või hiljem läbi viidud kordustestimise tulemus on olnud positiivne.

Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. Korraldus jõustub allakirjutamisel.