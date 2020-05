Roose märkis, et turismisektor sai koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu esimesena pihta ning selle tagajärgi hakkab alles nägema. "Meie tahaksime, et töötukassa abimeetmed kestaksid vähemalt aasta lõpuni. Nii saab ära hoida need suured koondamise lained, mida me kõik kardame," sõnas ta.

"Väljumisstrateegiat on vaja kiiresti rakendada, et inimesed oskaksid planeerida oma äritegevusi. Selline teadmatus on hetkel väga suur," märkis ta.

Roose sõnul on ettevõtjatel lootus, et sel aastal püsib sektor siseturismi peal, see aga tavapärast suvist turismi ei asenda.

Töötukassa hüvitab majandusmeetmete osana raskustes ettevõtetele kahe kuu osas 70 protsenti töötaja keskmisest palgast, et tööandja ei peaks majandusraskustest tulenevalt töötajaid koondama.

Hüvitist makstakse, kui tööandja käive on langenud aastavõrdluses 30 protsenti, tööandjal ei ole 30 protsendile töötajatest tööd anda või tööandja on kolmandikul töötajatest vähendanud töötasu 30 protsenti või alampalgani. Töötajad peavad hüvitise saamiseks olema tööl töölepinguga.

Toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai.

Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Lisaks saavad turismisektori ettevõtjad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) taotleda 2000 kuni 60 000 euro suurust otsetoetust. EAS avab meetmete taotlemise mais peale riigiabi loa saamist.

Majutusettevõtted saavad EAS-ilt taotleda toetust kuni 100 protsenti mullu tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot. Seejuures peab olema ettevõtte käive langenud märtsis või aprillis aastavõrdluses vähemalt 40 protsenti.

Toitlustusettevõtted saavad taotleda kuni 20 protsenti mullu tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot. Ka toitulustusettevõtte käive peab olema aastavõrdluses langenud vähemalt 40 protsenti.

Reisiettevõtjad saavad samuti taotleda toetust kuni 60 000 eurot ettevõtte kohta, mis peab olema kuni 95 protsenti möödunud aasta eest tasutud tööjõumaksudest. Turismiteenuse pakkujad, kelle käive on vahemikus 20 000 kuni 40 000 eurot saavad toetust 3000 eurot.

Turismiatraktsioonide kahjusid hüvitab EAS kuni 50 protsenti möödunud aasta märtsi-juuni käibest ning maksimaalne toetuse summa on 50 000 eurot. Ühtlasi peab olema ettevõtte märtsi või aprilli käive aastavõrdluses olema langenud 40 protsenti.