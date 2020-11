Komisjon algatas Euroopa terviseliidu loomise

Tervisepoliitika on peamiselt bloki liikmesriikide siseasi, kuid Euroopa Komisjoni tervishoiuvoliniku Stella Kyriakidese sõnul on COVID-19 pandeemia näidanud vajadust sammude koordineerimise järgi. Alates viiruse Euroopasse jõudmisest märtsis on Euroopas selle tõttu surnud 311 000 inimest, rohkem kui 13 miljonit inimest on nakatunud ja paljud riigid kannatavad praegu teise laine all.

Euroopa juhid möönavad, et liidu 27 liikmesriiigi koostöö viiruse kõrgajal aasta alguses ebaõnnestus ja see võimaldas haiguse kiiret levikut.

"Selleks, et halbu mõjusid inimestele ja ettevõtetele ära hoida, peame me terviseohtude puhul koostööd tegema. Viimane aasta on meile näidanud, et killustatus muudab kõik liikmesriigid haavatavaks," ütles Kyriakides. "Me kõik olime tunnistajaks koordineerimata rahvuslike meetmete tagajärgedele haiguspuhangu esimestel nädalatel ja isegi kuudel," ütles tervisevolinik.

"Me nägime ka valmisoleku ja meditsiinitarvikute tagavara puudumist, vähest testimisvõimekust ja muid puudujääke koordineerimises. Kriisiolukordades, mis ohustavad tervist ja ületavad piire riikide vahel, ootavad kodanikud, et Euroopa Liit astuks aktiivsemaid samme nende kaitseks," lisas ta.

Tugevdatakse seniseid ja luuakse uus amet

Komisjoni kolmapäeval esitatud ettepanekutega soovitakse tugevdada EL-i terviseohutuse raamistikku ning parandada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Ravimiameti (EMA) kriisivalmidust ning suurendada nende rolli kriisiohjes.

Lisaks esitas Euroopa Komisjon ka tulevase EL-i tervisealastele hädaolukordadele reageerimise asutuse põhielemente, lubades ettepaneku asutuse loomiseks esitada 2021. aasta lõpuks. Selline struktuur oleks oluline uus element, mis võimaldaks reageerida paremini piiriülestele terviseohtudele ELi tasandil, kinnitas Komisjon oma pressiteates.

Euroopa Komisjon näeb uut agentuuri USA biomeditsiiniuuringute ameti (BARDA) analoogina, mis annab aru USA tervishoiuministeeriumile ja mille käsutuses on olulised ressursid, et teha koostööd laboratooriumitega.

Uue agentuuri nimi oleks Tervise Hädaolukordadele Reageerimise Amet (Health Emergency Response Authority, HERA), selle ettevalmistamine algaks tuleval aastal ning ta asuks Kyriakidese sõnul päriselt tööle 2023. aastal.

Euroopa tervishoiuliidu loomise idee esitas Euroopa Komisjoni president von der Leyen oma tänavuses kõnes olukorrast Euroopa Liidus.