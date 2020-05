Müller: ECB-le ei saa sisulist puudujääki ette heita

"See tõesti on väga tähelepanuväärne otsus Saksa konstitutsioonikohtu poolt. Mulle tundub, et see etteheide, mis puudutab Euroopa Keskpanga poolt proportsionaalsuse nõude täitmist või mittetäitmist, siin ma usun küll, et kindlasti me suudame seda demonstreerida, et rahapoliitilisi otsuseid langetades Euroopa Keskpangas kõikvõimalike otsuste mõjusid igas mõttes kaalutakse ja see ei puuduta ainult seda ühte varaostuprogrammi," ütles Müller kolmapäevasel pressikonverentsil.

Keskpanga president märkis, et enne ECB nõukogu otsuste langetamist toimuvad kõigi keskpankade osalusel töögrupid, mis erinevate alternatiivide plusse ja miinuseid kaaluvad. "Ma usun, et sisulist puudujääki selles osas ei saa kindlasti olla võimalik ette heita."

"Samas on tõsi, et Euroopa Keskpanga vaatenurgast on tegemist delikaatse olukorraga, kuna otsus pole suunatud ka mitte Euroopa Keskpangale, isegi mitte Saksa keskpangale, vaid siis Saksa valitsusele ja Bundestagile. Ja samuti juba 2018. aastal on Euroopa kohus otsustanud selle sama varaostuprogrammi kohta, et see ei riku Euroopa õigusakte," märkis Müller.

Mülleri sõnul tuleb arutada, kuidas kõige paremal moel nii Saksa kohtule kui valitsusele ja parlamendile kindlustunnet pakkuda ja seletada kõiki kaalutlusi, mis on rahapoliitika otsuste langetamisel alati olemas olnud.

Saksamaa konstitutsioonikohus otsustas teisipäeval, et Euroopa Keskpank peab oma 2,7 triljoni euro suuruse võlakirjaostu programmi kolme kuuga reeglitega kooskõlla viima, vastasel juhul ei tohi Saksa Bundesbank selles enam osaleda.

Kohtuotsuse kohaselt ei peaks Bundesbank enam osalema ECB varaostuprogrammi (Public Sector Purchase Programme, PSPP) tehtud otsustes niikaua, kuni ECB nõukogu ei tee uut otsust, mis näitakse, et PSPP on proportsionaalsete majanduslike ja rahanduslike mõjudega.

Kohus leidis ka, et Saksa keskpank peab müüma juba ostetud võlakirjad, tehes seda siiski pikaajalise strateegia alusel ning müüki teiste eurotsooni riikidega kooskõlastades. Saksmaal oli aprilli lõpus PSPP raames ostetud kokku 533,9 miljardi euro väärtuses võlakirju.