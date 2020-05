Laffranque: Saksa kohtu lahend võib mõjutada EL-i koroonakriisist väljumise meetmeid

Saksamaa konstitutsioonikohus andis Euroopa Keskpangale kolm kuud aega põhjendada euroala ergutuspaketti. Varaostuprogramm PSPP on 2,7 triljonit eurot. Saksamaa oli selle programmi kaudu ostnud euroala liikmesriikide võlakirju 533,9 miljardi euro väärtuses, mille kohta otsustas Karlsruhe kohus, et need tuleb pikaajalise strateegia alusel maha müüa. Kohus leidis, et on alust arvata, et Saksamaa osalus Euroopa Keskpanga ergutuspaketis ei ole proportsionaalne.

Saksa kohus läks sellega vastuollu Euroopa Kohtu varasema järeldusega, et varaostuprogrammis ei ole vastuolusid, mis tekitas kohe küsimuse, kas Euroopa Kohus või Saksamaa konstitutsioonikohus on Euroopa õigusruumis tähtsam.

Julia Laffranque'i selgitas, et ka varem on liikmesriikide konstitutsioonikohtud öelnud, et Euroopa Kohus on oma pädevusest väljunud. Näiteks on seda varem teinud Tšehhi ja Taani kohtud.

"Esimest korda tegi seda nüüd Saksamaa konstitutsioonikohus ja see on väga oluline samm. On öeldud, et ta on varem haukunud, aga ta ei ole hammustanud ja nüüd siis see juhtus," rääkis Laffranque.

"Mis selle tagajärjed võivad olla? Üks võimalus ongi see, et Euroopa Komisjon algatab liikmesriigi ehk Saksamaa vastu rikkumismenetluse. Seda on varem tehtud Prantsusmaa vastu ja Euroopa Liidu kohus on ka Prantsusmaa n-ö süüdi mõistnud selle eest, et Prantsusmaa halduskohus ei küsinud Euroopa Liidu kohtult eelotsust. Aga ma arvan, et ükski asi ei toimu niisama. Seisva vee peale lainetus ei teki. Küllap seal olid ikkagi põhjused. /.../ Muidugi on väidetud, et siin võib seisneda oht, et teiste riikide kohtud hakkavad ka seda eeskujuks võtma," lisas ta.

Laffranque tõdes, et Saksa kohtu otsusel võib olla mõju ka praeguses olukorras.

"Muidugi, see lahend sattus just koroonakriisi ja kindlasti see võib mõjutada ka neid meetmeid, mida Euroopa Keskpank on vastu võtnud seoses koroonast väljumisega," ütles ta.