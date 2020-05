Hõbemägi jätkab ka nõukogu liikmena Kuku raadios

Hõbemägi sõnul suhtles ta poliitikutega, kellega oma pika ajakirjanikukarjääri jooksul on tutvunud, ning kui sai aru, et on võimalik poliitilist toetust leida, otsustas kandideerida.

Hõbemägi ei nõustunud oma toetajaid nimetama, kuid märkis, et tema vaated on parempoolsed ja et sellest võib juba mõndagi järeldada. "Kindlasti ei ole see Keskerakond," ütles ta.

Hõbemägi on Tallinna ülikoolis ajakirjanduse õppejõud. Lisaks juhib ta Kuku raadios saadet "Keskpäevatund" ning avaldab artikleid Eesti Ekspressis.

Hõbemägi on ka Ekspress Grupi aktsiate omanik.

Hõbemägi sõnul ei tekiks tema valituks osutumisel konflikti rahvusringhäälingu seadusega. Seaduse järgi ei tohi nõukogu liige olla lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, olla füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses ega olla meediateenuse osutaja osanik, aktsionär ega liige.

Hõbemägi märkis, et seaduse järgi peetakse meediateenuse osutaja kontekstis silmas ringhäälingut, kas raadiot või televisiooni või audiovisuaalset teenust.

"Ekspress Grupp ei oma ei raadiot ega televisiooni. Mis puudutab Kuku raadiot, siis nendega on mul tehtud kokkulepe juba enne seda, kui ma esitasin dokumendid, et ma ei võta nende käest oma teenete eest tasu, ja ma ei võta tasu nii kaua, kui ma olen ringhäälingu nõukogu liige. Mul ei ole ühegi sellise organisatsiooniga lepingulisi suhteid, kellega mul seaduse järgi ei tohiks suhteid olla," lausus Hõbemägi, kinnitades, et ta jätkan Kuku raadios saadete tegemist.

"Kuku raadios, ma pean kurbusega tunnistama, ma pean seal hakkama nüüd tasuta saateid tegema. Kindlasti Kuku raadio peatoimetaja rõõmustab, sest raha on vaja kokku hoida ja minu pealt saab, kui riigikogu mind kinnitab, järgmise viie aasta jooksul kena kopika kokku hoida," ütles Hõbemägi.