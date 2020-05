"Samost ja Sildam": ERR-i nõukogu liikmeid võiks määrata nimetamiskomitee

"Meil on ju olemas selline suurepärane ja valdavalt head tööd teinud asi nagu nimetamiskomitee, mis ongi loodud selleks, et vältida poliitilist mõju riigi äriühingute nõukoguliikmete määramisel," ütles Samost.

Sildam nõustus temaga, kuid pakkus välja ka idee, et ERR-i nõukogu liikmete leidmiseks võiks kasutada ka Erakondade Rahastamise Järelevalve Komiteed (ERJK).

Sel nädalal pälvis avalikkuses suurt tähelepanu riigikogu kultuurikomisjoni otsus esitada riigikogule kinnitamiseks ERR-i nõukogu liikme kandidaatideks Peeter Espak, Priit Hõbemägi ja Viktor Trasberg, keda peetakse vastavalt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Isamaa ja Keskerakonna toetatud kandidaatideks.

Samas on rahvusringhäälingu seaduse kohaselt igal riigikogusse valitud erakonnal nagunii juba oma esindaja nõukogus ning ülejäänud neli kohta tuleb leida asjatundjate hulgast.

Samost küsis ka mõne tulevase nõukoguliikme pädevuse kohta. "Küsimus polegi sellest, milline on nende erakondlik sõltumatus, vaid see, milline on nende ekspertiis valdkonnas, kuhu nad viieks aastaks lähevad väga olulist tööd tegema," märkis Samost. "ERR-i nõukogu ei ole päris suvaline jututuba. Võiks eeldada, et see inimene on enda jaoks - kas varasema kogemuse läbi või eraldi selgeks teinud - mis on meedia, mis on ajakirjandus, missugused on avalik-õigusliku meedia eesmärgid ühiskonna seisukohast. Aga võib-olla ka tehnilisemaid asju nagu meedia majandamine, tele-, raadio- ja digimeedia muud spetsiifilisemad küsimused," lisas ta.

"See on olnud ju ka seadusandja tahe, kui ta on seadusesse kirjutanud, et neli asjatundjat peaksid olema rahvusringhäälingu valdkonna tunnustatud asjatundjad," märkis Sildam.

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse kohaselt on ERR-i nõukogu kõrgeim juhtimisorgan, mis planeerib rahvusringhäälingu tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu esitab Riigikogu kultuurikomisjonile kirjaliku ja suulise aruande oma tegevusest üks kord aastas. Nõukogu koosneb riigikogu liikmetest - igast fraktsioonist üks - ja neljast rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast, kelle nimetab riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul riigikogu.

Nimetamiskomitee ülesandeks on teha ettepanekud äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, nõukogu liikmete arvu ja makstava tasu kohta.