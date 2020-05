Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu esimees Rein Veidemann ütles "Terevisioonis", et ERR-i nõukogu uued liikmed valiti koalitsiooni poliitilise kokkuleppega ning et kolmest uuest liikmest on meediaekspert vaid Priit Hõbemägi.

"Seda isegi ei varjatud, et tegemist oli poliitilise otsusega ehk riigikogu koalitsioon leppis omavahel kokku, et need inimesed saavad valituks. Rahvusringhäälingu seadus ütleb, kes need eksperdid on, aga ebamääraselt ja see võimaldabki selliseid manööverdamisi," rääkis Veidemann.

Ta ütles, et seadus näeb ette, et nõukogus on neli meediavaldkonna eksperti. Kolmest uuest liikmest vastab sellele aga vaid Priit Hõbemägi.

"Kolmest juurdetulijast on ekspert meedia ja ristmeedia mõttes ainult Priit Hõbemägi. Viktor Trasberg on majandusteadlane ja Peeter Espak orientalist. Minu lootus tulevastele kolleegidele on, et vaatamata sellele, et nad poliitilise padjaga tulid rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks, et nad annavad aru, et nad on rahvusringhäälingu kõrgeima organi liikmed mitte poliitikutena, vaid ekspertidena," sõnas Veidemann.

Riigikogu kultuurikomisjon valis riigikogu suurele saalile kinnitamiseks kolm kandidaati ERR-i nõukogusse - Peeter Espaki, Priit Hõbemäe ja Viktor Trasbergi. Ootamatu käigu tegi komisjoni istungil Isamaa, kes asendas oma senise liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa Sven Sesteriga.