Espak: tahaks rahvusringhäälingut tõsisemale teele juhtida

Kes tegi teile ettepaneku, et võiksite kandideerida eksperdina rahvusringhäälingu nõukogusse?

Hästi palju eri inimesi, ei olegi ühtegi konkreetset ühte. Mulle oli see isegi üllatus, et valiti. Aga nii sõpradelt kui tutvusringkonnast tuli hästi palju selliseid ideid, et äkki võiks.

Aga miks te ise otsustasite kandideerida? Mis ekspertiisi te pakkuma hakkate?

Põhjust muud ei olegi, kui see, et me oleme Ühiskonnauuringute Instituudiga kogu aeg teinud ka meediausaldusväärsusküsitlusi ja tegelenud selle teemaga, et ega nagu muud põhjust polegi.

Rahvusringhäälingu usaldusväärsus Eesti ühiskonnas on väga kõrge, olete rahul sellega, mida me teeme?

Absoluutselt. Enda seisukohast võib-olla et tahaks natukene tõsisemale teele seda juhtida. Aga rahvusringhääling kindlasti on Eesti kontekstis kõige erapooletum antud teemal.

Mida mõtlete selle tõsisema all, rohkem kultuurisaateid?

Jah, absoluutselt. Kodanikuna, mis mind võib-olla on häirinud, kultuuriteema ja teaduseteema peaks kindlalt olema rohkem esil. See on kindel arusaam.

Kui õhtul "Aktuaalset kaamerat" vaatate, kas häirib miskit? On uudised kallutatud, on seal mingeid teemasid puudu, mida võiks käsitleda, aga ei käsitleta? Kas midagi käsitletakse liiga palju? Kuidas te neid asju näete?

Peaks tunnistama, et ise tarbin rohkem rahvusvahelisi uudiseid. Erinevaid USA ja Euroopa kanaleid. Kindlasti rahvusringhäälingu kallutatus on väiksem, kui võib-olla muudel.

Mingi kallutatus on ikkagi olemas? Mis suunas?

Arvan, et on. Teatud mõttes kindlasti on, ma ei saa seda eitada. Uudisloome võib-olla peaks rohkem keskenduma sellele, mis on maailmas pärisuudis, mitte sellisele poliitilisele ideologiseeritusele.

Saate ikkagi natuke täpsustada, mida selle all mõtlete?

Hetkel ma kaevan maad maal. Olen maal kaevamas mättaid välja ja tegemas maatöid, et ma tõesti hetkel ei laskuks täpsemasse, kui võimalik.

Täna riigikogus valimised toimusid nii, et koalitsioonierakonnad olid need kolm inimest välja valinud, sealhulgas siis ka teie. Seal oli Keskerakonna poolt Viktor Trasberg, kes osutus valituks, Isamaa poolt oli Priit Hõbemägi ja teie olite EKRE soosik. Jagate EKRE vaateid?

Antud teemal tõepoolest olen parteitu ja ma ei jaga ühegi Eesti erakonna vaateid. Pigem tunnen muret eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise pärast. Miks mind esitati, tõesti. Esitage see küsimus kas EKRE-le, Isamaale või Keskerakonnale. Ei ole mina kuidagi sellega seotud.

Aga EKRE inimesed on teiega rääkinud, et teie kandideeriksite?

Jah, tunnistan, et kindlasti olen pigem parempoolne inimene, aga ei ole väga palju arutanud sel teemal.

Peeter Espak oli 2014. aastast Vabaerakonna liige. Ta lahkus parteist tänavu 26. märtsil.