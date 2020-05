"Saaremaa külastamine ning sealsete inimestega kohtumine on minu jaoks erakordselt oluline. Tegu on piirkonnaga, mille elanikud on viiruse puhangut ning sellest põhjustatud tagajärgi kõige valusamalt tunda saanud. Loodan tänastel kohtumistel arutada, millist abi riik saab kriisikahjudega toimetulekuks pakkuda, kui ka seda, kuidas kehtivaid piiranguid leevendada nii, et saareelanike tervist ja elu kaitsvate reeglite järgimine oleks tagatud," sõnas peaminister.

Ratas alustab päeva Muhumaal, kus ta kohtub vallavanem Raido Liitmäe ja volikogu esimehe Ain Saaremäeliga. Seejärel sõidab ta Saaremaale, et saamaks kokku Kuressaare haigla esindajate ning Ettevõtjate Liidu juhatuse esimehe Robert Pajusaarega. Pärastlõunal toimub kohtumine vallavanem Madis Kallase, volikogu esimehe Tiiu Aro ning Saare kriisikomisjoni liikmetega.

Kuna saarte ja mandri vahelise liikumise järk-järgult avamine ei ole toonud kaasa olukorra halvenemist, siis otsustas eriolukorra valitsuskomisjon lubada kõigil saarte ja mandri vahel vabalt liikuda alates reedest, 8. maist.

Saaremaal oli neljapäevase seisuga koroonaviirus diagnoositud kokku 545 inimest, kui paljud neist on tervenenud, ei ole täpselt teada.