Valitsuskomisjoni otsusest teatas peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedia vahendusel.

Seejuures jäävad kehtima reeglid, mis kaitsevad viiruse eest. "See tähendab, et kui minna ilusaid ja kevadisi saari vaatama, siis ikka ainult tervena, 2+2 reeglile kohaselt ning järgides hügieeni," kirjutas Ratas.

Praegu kehtiva korra järgi tohivad saarte ja mandri vahel liikuda vaid need, kellel on saartel sissekirjutus või lisa-aadress ning senise plaani järgi kadunuks piirangud 18. maist.

Ratas tõdes juba neljapäeva päeval enne valitsuskomisjoni arutelu, et sissekirjutus saartele ning lisa-aadressi märkimine on märgatavalt inimeste poolt kasvanud, millega on inimesed tekitanud juba praegu endale õiguse sõita saartele. Sellest tulenevalt on muutumas ka politsei- ja piirivalveameti töö sadamates mõttetuks ja naeruväärseks.

Piirangud saarte ja mandri vahel kehtestati eriolukorra juhi Jüri Ratase 14. märtsi korraldusega, et tõkestada koroonaviiruse levikut.