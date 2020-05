Praegu on harukordne hetk, et lätlased ei hakkagi lendama täpselt samadel liinidel, kus Eesti rahvuslik lennukompanii. Kas nüüd loetakse raha?

No kõigepealt ütleme sedamoodi, et kogu lennuliikluse avamine saab käima ainult sellisel moel, et riigid oma piirid lahti teevad. Minu teada praegu Euroopas veel enamus riike tegelikult paneb kõik riiki saabuvad teistest riikidest reisijad karantiini. Ma ei saa praegu küll öelda seda, et Euroopa lennuliiklus taastunud oleks.

Baltikum, tõsi, leppis kokku, et Baltikumi-vaheline lennuliiklus saab toimida ilma karantiinita juhul, kui need reisijad liiguvadki ainult Balti riikide vahel. Me saame lähtuda ainult sellest, kuidas riigid oma piire avavad ja tulenevalt sellest ka oma lende planeerida.

Millal Nordicaga Euroopasse lennata saab?

Täpselt siis, kui riigid piirid lahti teevad ja lubavad lennata. Meil ei ole mõtet lennata sellisel juhul, kui meie reisijad pannakse kaheks nädalaks sihtipunktis karantiini või sealt tulevad inimesed peavad Eestis jääma kaheks nädalaks karantiini. Keegi lihtsalt ei lenda siis.

Aga te igaks juhuks olete oma koduleheküljele välja pannud, et müüte väljumisi alates 1. juunist.

Me plaanime seda, loomulikult me kavandame seda asja. Meil on igasugused plaanid tehtud. Muidugi üks asi on see, et valitsus ei ole paraku veel lõplikult heaks kiitnud investeeringut meie aktsiakapitali. Põhimõtteline esialgne otsus on tehtud, aga lõplikku otsust ei ole. Me ootame seda, et olla kindlad oma tegevustes. Me oleme esitanud oma äriplaani ja see on saanud kinnituse rahvusvahelistelt ekspertidelt, kes on öelnud, et see on täiesti teostatav ja pädev.

Usute, et esmaspäevast AirBalticu lennukid tõusevad Tallinna lennujaamast õhku ja viivad osa reisijaid Amsterdami, Oslosse ja Kopenhagenisse?

Ma ei oska selle kohta midagi kommenteerida. Minu teada näiteks Taani ei ole oma piire lahti teinud karantiinivabalt. Vilniusesse, jah, on võimalik lennata. Me tervitame igasugust ühendust, mis hakkab toimuma Tallinnast väljaspoole. Ainuke küsimus on see, et need ühendused peavad olema kokkuvõttes pikemas perspektiivis kvaliteetsed. See tähendab seda, et reisijad saavad lennata, nendel kellaaegadel, kui neile sobib ja kui nad tahavad. Sest ilmselt esimestel perioodidel selle aasta sees ikkagi valdavalt saavad lennata need, kellel on tõsiselt vaja lennata ja niisama lõbu pärast lendamist saab ilmselt olema suhteliselt vähe. Aga loodame parimat, praegu on ikka niivõrd palju määramatust õhus. Üks asi on kindel, et see viirus ei ole kuhugi kadunud ja kas ta tuleb tagasi – tohutult palju on määramatust jätkuvalt.

Aga seda on vähemalt näha, et kui varasematel aegadel oli nii, et teie panite lennuliini käima, siis paralleelselt lätlased kohe käivitasid ka oma liini. Toimus selline võistlemine, nad üritasid teilt turult välja suruda ja osaliselt see ka õnnestus. Kas praegu sellise tegevuse jaoks lihtsalt raha ei jätku?

Me oleme lähtunud praegu oma plaanides sellest, et meie ülesanne on tagada Tallinna ühenduvus erinevate sihtkohtadega, nendega, kuhu kõige rohkem on vajadust lennata. Ja vajadusel, kui keegi teistest lennuettevõtetest hakkab Tallinnasse lendama, ja näiteks sinna sihtpunkti sagedus ei ole piisav, siis me oleme valmis seda sagedust täiendama ja lende samamoodi lisama. Me lähtume turuolukorrast ja tegutseme vastavalt sellele.

Samal ajal ei ole ka minu teda paljudel lennuettevõttetel kinnitust saanud erinevad riiklikud tugisüsteemid. Praegu on kõigil järkuvalt raske. Ettevõttel tegutseda, kui su tulud on praktiliselt nullis ja kulud on siiski peal, on väga keeruline.

Kas sellest võib välja lugeda seda, et teie Amsterdami, Oslose, Kopenhagenisse ja Vilniusesse lendama ei hakka?

Kindlasti ei või seda välja lugeda. Küll ma arvan, et me ilmselt ei hakka Kopenhagenisse lendama, sest meie tütarettevõte ilmselt hakkab sinna lendama koostöös SAS-iga. Ja meil ei ole mõtet oma tütarettevõtte äridega konkureerida.

Aga mis puudutab teisi sihtkohti, siis ma kindlasti ei väida, et me sinna mingil juhul lendama ei hakka. Sellepärast, et me ei tea hetkel, mis sagedustega see toimuma hakkab. Me küll uurisime, näiteks Vilniusesse hakkavad esialgu lennud toimuma kord nädalas, ma mõtlen siis meie konkurendi lende.