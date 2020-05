Rootsi ekspert: teised jõuavad meile koroonasurmades järele

"Meie olukord on maailma parim," ütles Johan Giesecke Rootsi ajalehele Dagens Nyheter (DN). Giesecke on nakkushaiguste ekspert ja emeriitprofessor ning üks Rootsi koroonaga toimetulemise taktika valjemaid toetajaid, vahendas Soome ringhääling Yle.

Giesecke usub, et koroonaviirust ei saa peatada ühiskonna sulgemise või selle tegevuse piiramisega. See lükkab nakatumise lihtsalt edasi, arvab ta.

Giesecke sõnul on nakkuse eest põhimõtteliselt võimatu kaitsta.

"Kõik haigestuvad. Selle haiguse saame varem või hiljem. Seda ei saa pidurdada ja see võtab igas riigis umbes sama suure osa inimesi," kinnitas ta.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse statistika kohaselt oli Rootsis reedese seisuga 29,9 surmajuhtumit 100 000 elaniku kohta, Taanis on neid 8,9, Soomes 4,6, Norras 3,9 ja Islandil 2,8. Eestis on samade andmete kohaselt 4,2 koroonasurma juhtumit 100 000 elaniku kohta.

Giesecke tõi näiteks Uus-Meremaa, miss usub, et suudab koroonaviiruse saareriigis täielikult likvideerida. Praegu on seal uusi nakkusi vähe ja nende allikad on tõhusalt jälgitavad. Giesecke usub, et riigil õnnestubki viirus likvideerida. "Aga mida nad pärast seda teevad? Kas see tähendab, et kõik Uus-Meremaale reisijad peavad olema 14 päeva karantiinis Aucklandi lennujaamas? Kui me ei saa head vaktsiini, on olukorra muutumiseks vaja aastakümneid," märkis ta.

Nagu termostaadi keeramine

Giesecke võrdles Dagens Nyheteris erinevate riikide tegutsemist koroonakriisis piirangute tugevdamisel või leevendamisel termostaadi reguleerimisega .

"Soome teeb seda vähemalt aasta. Need riigid, kus on olnud karm karantiin ja vähe surmajuhtumeid, seal hakkavad surmad kasvama sügisel, talvel või järgmisel aastal, sõltuvalt sellest, kui kiiresti nad termostaati keeravad," usub ta.

Giesecke (70) oli Rootsi riigi peaepidemioloog aastatel 1995–2005. Ta on Maailma Terviseorganisatsiooni nõunik.