Möödunud nädalaga lisandus 2052 töötut

Registreeritud töötute arv kasvas kuu alguses mõnevõrra kiiremini kui paaril viimasel nädalal, samas jäi kasv eriolukorra esimeste nädalatega võrreldes väiksemaks. Pühapäevase seisuga oli töötukassas töötuna arvel 49 741 inimest ning registreeritud töötuse määr on 7,7 protsenti.

Töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Paulus sõnas, et kuu alguses on registreeritud töötute arvu lisandumine mõnevõrra suurem kui kuu lõpus. Eelmisel nädalal lisandunud uutest töötutest 39 protsenti olid oma viimaselt töökohalt koondatud.

Registreeritud töötuse määr oli pühapäevase seisuga kõrgeim Ida-Virumaal 13,1 protsenti ja madalaim Hiiumaal 4,7 protesnti.

Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud 20 030 uut töötut, töötuna arvelolek on lõppenud 7003 korral. Kokkuvõttes on registreeritud töötute arv alates eriolukorra algusest suurenenud 13 027 inimese ehk ligikaudu 35 protsendi võrra.

Kollektiivse koondamisteate esitas eelmisel nädalal 15 asutust, kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 554 töötajat. Ülekaalukalt andsid tooni majutusasutused, suur osa teadetest tuli ühe grupi erinevatest hotellidest.

Enim koondatavaid on majutuse ja toitlustuse tegevusalal, peamiselt hotellid, on ka info ja sidevaldkonna ettevõtteid.

Pauluse sõnul on hetkel keeruline öelda, kas suurem koondamiste laine on juba möödas või ootab alles ees. "Näeme, et ettevõtted koondamisteateid jätkuvalt esitavad ja ka arvele inimesi tuleb ja just neid inimesi, kes on eelnevast töökohast koondatud. Praegu on selline aktiivne periood käsil," sõnas ta.

Lisaks hotellidele ja toitlustusasutustele on kollektiivseid koondamisi tulnud ette ka info- ja sidevaldkonnas. Möödunud nädalal teatas 63 inimese koondamisest isikutuvastusega tegelev idufirma Veriff.

"Töötasu hüvitise taotlemine on olnud väga aktiivne," märkis Paulus. Töötasu hüvitist on määratud hüvitist 12 978 asutuse 104 931 töötajale. 85 622 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 19 309 inimest on saanud hüvitist kahe kuu eest, mis on maksimaalne periood, mida tööandja saab taotleda. Määratud hüvitiste kogukulu on 114,2 miljonit eurot.