Kaljulaid arutas Ratase ja Peterkopiga hädaolukorra seadust

"Olen jälginud riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu 165SE menetluskäiku ja arutasin ka täna hommikul peaminister Jüri Ratase ja riigisekretär Taimar Peterkopiga selle eelnõuga pakutavaid lahendusi ning võimalikke kaasuvaid probleeme," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaidi kinnitusel ei lahendata plaanitava seadusega ainult tänaseid-homseid probleeme, vaid luuakse pretsedent tulevikuks ja lahendusteed kõigiks järgnevateks kriisideks.

"Muuhulgas muudetakse hädaolukorra seadust üldpõhimõttena nii, et erinevad ametkonnad saavad erinevate kriiside puhul väga laia volituse astuda samme meie õiguste ja vabaduste piiramiseks. On tähtis, et kiiresti tehtavad muudatused oleks sisuliselt põhjendatud ja tagaks samal ajal ka meie inimeste õiguste ja vabaduste kaitse," kirjutas Kaljulaid.

Seadus on kolmapäeval riigikogus kolmandal lugemisel.